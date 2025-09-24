Ketty Garat, sobre el juez Peinado: "Sorprendente un jurado popular para Begoña Gómez en una comunidad con resultados favorables al PP"

El juez Peinado ha comunicado la decisión de juzgar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, mediante un jurado popular, algo que ha provocado un aluvión de opiniones y críticas. La periodista Ketty Garat ha comentado en 'Por Fin' la "sorprendente" decisión porque se produce en una comunidad "con resultados favorables para el PP".

"Van a ser elegidas nueve personas en una Comunidad Autónoma que tiene unos resultados electorales claramente favorables hacia el Partido Popular, a Isabel Díaz Ayuso...", es decir, que en comparación con otras comunidades gobernadas por otros partidos políticos "hay una alta probabilidad de que haya un criterio contrario a Begoña Gómez y favorable a los postulados del juez", ha señalado la periodista.

Preguntada por si juzgar a Begoña Gómez por malversación era lo esperable, Garat ha comentado que aunque "hay muchas decisiones del juez Peinado que son polémicas o poco ortodoxas", en este caso "desde el punto de vista procedimental es lo que tocaba". Garatt ha dicho que lo ha consultado con personas "que saben de esto" que han asegurado que "es algo protocolario, está conforme a derecho", ya que son "indicios racionales y sólidos".

Habla por sí sola de la decisión

Su postura acerca de que ocurra en una comunidad claramente favorable al PP coincide con la manifestada por la también periodista Pilar Velasco, quien ha comentado que el año pasado en Madrid solo un juicio por malversación se hizo por jurado popular y que es una comunidad con una "mayoría absoluta del PP bien consolidada durante años", por lo que "habla por sí sola de la decisión".

La decisión del juez Peinado se ha conocido durante el pleno del Congreso, por lo que las reacciones de los políticos no se han hecho esperar. El portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, la ha calificado de "despropósito" y ha señalado que ellos ya habían "avisado al PSOE de que habrá jueces que irán a por ellos. El señor Peinado es un juez que todos sabemos para quién trabaja".

También ha manifestado su parecer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien la ha tildado de "extraña" y "estrambótica" y ha cuestionado si un jurado popular es lo idóneo para un caso así: "Si este asunto se dirime con jurado popular, se traduce en un aroma más a juicio político que a juicio legal".