El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la ha citado el próximo sábado por la tarde.

En un auto al que ha tenido acceso Onda Cero, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

En este auto el juez no envía a juicio todavía a la esposa del presidente, lo que hace es comunicar que transforma las diligencias en el procedimiento de jurado. La comparecencia con la que Peinado cita a Begoña Gómez el próximo sábado es para comunicarles esta transformación.

De este modo cita a los tres este sábado a las 18:00 horas, como prevé la ley en el caso de los procedimientos con jurado, para "concretar la imputación" contra ellos, según el auto, que puede ser recurrido.

Antes de enviar a juicio falta el auto de apertura de juicio oral,y quedan recursos por resolver. La Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente resolver varios recursos contra decisiones del juez Peinado, tanto en lo relativo a esta pieza separada de malversación, como a su investigación principal, que discurre al margen, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.