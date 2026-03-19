Por qué las mujeres son menos de derechas que los hombres: "La derechización es más que un voto"

El sociólogo Ignacio Urquizu ha aportado datos en la tertulia de Más de uno sobre la "derechización" de la sociedad.

El consultor externo de Metroscopia ha destacado los datos del último barómetro del CIS, que indican que el mayor porcentaje de "personas de derechas" lo encontramos en los menores de 25 años, donde más del 38% se ubica en este espacio ideológico. En los mayores de 75 años, el porcentaje que dice ser de derechas es el 34,5%.

Los hombres son más de derechas que las mujeres

"El siguiente grupo con más gente conservadora son los que tienen entre 25 y 44 años y son el 32%. Los hombres también son más de derechas que las mujeres. Más de cuatro puntos de diferencia", ha explicado el sociólogo en Más de uno.

Si combinamos sexso y edad, Urquizo ha dicho que hay un dato más sorprendente en los menores de 25 años. Y es que las chicas que se consideran de derechas no llegan al 26%. En cambio, en los chicos, esta cifra es más del 49%. "No hay ningún grupo de edad donde observemos esta brecha de esta magnitud", ha recalcado Urquizu.

La relación con el Estado, clave en la "derechización" de los jóvenes

En definitiva, la derechización es algo más que el voto, ha asegurado el sociólogo, que ha apuntado también que estamos ante un cambio cultural mucho más profundo que tiene que ver con nuestra relación con el Estado y el papel que debe jugar en nuestras vidas, donde aparecen conceptos que la izquierda hace tiempo que interiorizó en otras latitudes, como eficacia o eficiencia, pero que en España alguno sigue identificando con la derecha.

"Es una derechización especialmente de chicos jóvenes, de católicos practicantes y de personas que se autodefinen como clase media alta", ha señalado.