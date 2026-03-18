El CIS de Tezanos vuelve a dar como ganador de unas elecciones al PSOE con más de ocho puntos de ventaja sobre el PP

El PP reduce a 8,5 puntos su distancia con el PSOE en estimación de voto según el barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero los socialistas, con un 31,8 %, seguirían siendo la fuerza más votada, por delante de los populares, con el 23,3 %.

El sondeo, realizado entre el 2 y el 6 de marzo pasado, antes de las elecciones de Castilla y León y después del inicio de la guerra de Irán, refleja la caída de Vox, que pierde 2,3 puntos, hasta el 16,6 % en estimación de voto.

El PSOE cae también, 0,8 puntos, mientras que el PP sube cuatro décimas desde el último barómetro.

Más todavía que el PSOE, baja Vox, un total de 2,3 puntos porcentuales hasta el 26,6%, mientras Sumar gana una décima hasta el 7,1% y Podemos pierde un entero quedándose en el 2,9%.

La vivienda, principal preocupación

La preocupación por la vivienda ha marcado un nuevo récord en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), recabando un 43,5% de menciones en el Barómetro de marzo, en el que se vuelve a figurar como primer problema. Le siguen la crisis económica, con casi 4,5 puntos más respecto a enero, y los problemas relacionados con la calidad del empleo, que se colocan en la tercera posición.

En el primer estudio de este tipo tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo, se han incrementado en 4,4 puntos las menciones a los problemas económicos, que escalan de la tercera a la segunda plaza, con un 22,5.

Y los relacionados con la calidad del empleo suben 2,4 puntos, hasta el 18,3%, su récord hasta la fecha. Es el mismo porcentaje que registró el pasado mes de octubre, cuando también aparecía como el tercer problema de España.

Siete de cada diez españoles rechazan la actuación de EEUU e Israel en Irán

Siete de cada diez españoles expresan su rechazo a los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán y ocho de cada diez creen que la guerra supone un riesgo importante para la paz internacional

El sondeo, ha preguntado a los ciudadanos sobre los bombardeos de Israel y Estados Unidos, que comenzaron el pasado 28 de febrero, y la respuesta de Irán, un conflicto por el que el 25,3 por ciento de los encuestados se mostraron muy preocupados y el 39 % preocupados.

Mientras, el 7,6 % dijo sentirse poco preocupado mientras que el 7,8 aseguró que nada.

Ante la pregunta sobre si estas actuaciones de EEUU e Israel les provocaban rechazo o no, el 41,7 % respondió que mucho, mientras que el 27,5 % sentía bastante rechazo, lo que suma un 69,2 por ciento.

Por el contrario, al 12,4 por ciento no le suscitaba mucho rechazo y para el 12,1 %, ninguno.

Además, una gran mayoría -un 85,4 por ciento de las personas entrevistadas- coincide en que esta situación supone un riesgo importante para la paz internacional.