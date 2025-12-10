Por qué no interviene Rebeca Torró en la crisis del PSOE: Ketty Garat da la clave de la secretaria de Organización

La crisis interna del PSOE vive en los últimos días un nuevo capítulo por los casos de acoso sexual y laboral de altos cargos que están provocando todo tipo de reacciones, dimisiones y salidas del partido. El último de ellos ha sido José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, que ha dimitido este miércoles de todos sus cargos después de que se destaparan varias denuncias contra él, aunque se especula que podría haber más.

Es por eso que algunos apuntan a la dirección del partido y más concretamente a Rebeca Torró, secretaria de Organización desde el pasado mes de julio tras la salida de Santos Cerdán. Sobre ella y su papel en este asunto ha reflexionado en Por fin la periodista Ketty Garat, que la señala a ella y a Anabel Mateos, adjunta a la secretaría de Organización, secretaria de Coordinación Territorial y esposa de Antonio Hernando.

"Se les coloca en la Ejecutiva después de las negociaciones para la nueva dirección, en las que una persona crucial y quien estaba organizando en primera persona el nuevo organigrama del partido era Paco Salazar", explica la periodista que asegura que Torró ha sido siempre una persona muy cercana tanto a Hernando como a Salazar. "Se la intenta tutelar", ha desvelado Garat.

"El debate de fondo es si las mujeres, más allá de casos de acoso laboral o sexual, existe una concepción enraizada o profunda en el PSOE de que la mujer sea algo más que un cartel electoral o una cuota para colocar aparentemente a alguien que en realidad tiene un techo de cristal y responde a las órdenes de un secretario de Organización en la sombra, como pretendía ser Salazar", explica la periodista en Por fin.

Garat señala, además, a varios nombres de mujeres importantes dentro del PSOE como Pilar Bernabé, María Jesús Montero o Ana Redondo, como responsables de haber intentado tapar estos escándalos.

"Esto es lo que se está denunciando por parte de muchas mujeres que han sido purgadas y otras que no han sido purgadas pero que han ido viendo cómo ha ido tomando cuerpo en los órganos de dirección del partido un grupo eminentemente masculino con una carga testosterónica muy importante que ha frenado el crecimiento potencial de las mujeres (...) Este es el debate de fondo y esto es lo que está poniendo en evidencia el discurso del PSOE", cuenta Garat.

Y termina señalando las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que se refiere a estos escándalos como "acoso laboral". "Denota que el presidente del Gobierno no se cree todas las denuncias y no se las ha creído durante cinco meses, por eso se ha ocultado y no se ha sido ágil a la hora de tramitar esas denuncias (…) Esto les ha estallado en la cara y el PSOE tiene ahora mismo un problema enorme que les va a seguir estallando porque hay más casos", sentencia.