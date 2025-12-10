Sánchez dice que su Gobierno es el que "más apoya a las mujeres" y acusa a Feijóo de formar con Vox una amenaza negacionista

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han enfrentado este miércoles en su último cara a cara del año, en una sesión que, con la del jueves, pondrá el broche a un periodo de sesiones marcado por la tensión política y el cruce de reproches entre Gobierno y oposición.

Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de aprender sobre feminismo en los prostíbulos. "Visto lo visto, la elección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos esos que no le consta si financiaron sus primarias", ha apuntado el líder del PP, tras preguntarle a Sánchez qué atributos vio en Santos Cerdán, Koldo García y Paco Salazar para convertirles en sus "hombres de confianza".

Acusa al PP de no hacer nada ante los casos de acoso que afectan a su partido

El presidente ha respondido a Feijóo asegurando que en el PSOE sí actúan contra los casos de acoso a mujeres y ha señalado que su Gobierno es el que más apoya a las mujeres. Sánchez ha citado la subida del salario mínimo interprofesional que beneficia a mujeres trabajadoras, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la ley de paridad o el pacto de Estado contra la violencia de género.

Además, ha acusado a Feijóo de no actuar ante los casos de acoso sexual que afectan al PP. "Si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con Vox", ha reprochado Sánchez a Feijóo.

Sánchez también ha recordado que su Gobierno aprobó una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también tengan que aprobar "protocolos antiacoso". "¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el Ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo", ha espetado al Grupo Popular.

Por su parte, Feijóo ha asegurado que el caso Salazar no es un caso aislado sino un "código de conducta", porque han conocido cuatro casos del presidente de la Diputación de Lugo.

El presidente ha respondido diciendo que el acoso laborar es un "problema estructural" y "sistémico". "Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno", ha relatado.