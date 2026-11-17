Santiago Abascal ha reconocido que su familia, en concreto su esposa Lidia Bedman, recibe el bono social térmico, una ayuda de unos 210 euros. El líder de Vox ha defendido el cobro de esta prestación, sin embargo, Pedro Sanchez ha criticado al dirigente al que acusa de ser "pura fachada", jugando también con las palabras.

La información, adelantada por 'InfoLibre', ha provocado una nueva polémica en plena campaña electoral del 29N. Lidia Bedman, esposa del líder de Vox, recibió el pasado mes de mayo 210,71 euros correspondientes al bono social térmico de 2025. Pedro Sánchez ha criticado a Abascal por beneficiarse de ayudas públicas, mientras que el dirigente de Vox ha defendido que su familia cumple los requisitos legales.

"Nadie renunciará a las ayudas a las familias numerosas, que son de justicia", ha asegurado este martes Abascal desde Lanzarote. El candidato ha recordado que tiene cinco hijos y que su unidad familiar está reconocida como familia numerosa de categoría especial.

¿Por qué puede recibir la ayuda sin acreditar ingresos bajos?

El bono social térmico nació en 2018 para ayudar a los consumidores vulnerables a pagar gastos de calefacción, agua caliente y cocina. Sin embargo, la consideración legal de consumidor vulnerable no significa necesariamente que el beneficiario tenga dificultades económicas.

La normativa permite acceder al bono social eléctrico por distintas vías. Una de ellas es disponer del título de familia numerosa, para lo que no se establece un límite general de ingresos.

Por tanto, una familia numerosa puede obtener el descuento ordinario en la factura eléctrica aunque sus ingresos sean elevados, siempre que cumpla el resto de las condiciones, entre ellas tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en su vivienda habitual.

La renta sí se tiene en cuenta para determinar si una familia numerosa reúne las condiciones de vulnerabilidad severa, que permiten acceder a una protección mayor.

Esta es la vía por la que la familia de Abascal puede acceder legalmente a la prestación, sin que su cobro demuestre que se encuentre en una situación de pobreza.

El bono eléctrico debe solicitarse, pero el térmico se concede automáticamente

Aunque el bono social térmico se concede de oficio, hay una diferencia importante entre ambas prestaciones.

El bono social eléctrico debe solicitarse expresamente a una comercializadora de referencia. Una vez reconocido, quienes sean beneficiarios a 31 de diciembre del año anterior tienen derecho a recibir el bono térmico sin presentar otra solicitud.

La normativa también permite renunciar al bono social térmico. El artículo 10 del Real Decreto-ley 15/2018 contempla expresamente esa posibilidad y atribuye a las comunidades autónomas la gestión y el pago de la prestación.