En que consiste el manifiesto Socialdemocracia 21 que presenta Jordi Sevilla contra la dirección de Pedro Sánchez

El exministro socialista Jordi Sevilla presenta este lunes el manifiesto 'Socialdemocracia 21', una iniciativa destinada a abrir un debate amplio dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y cuestionar la línea política seguida por la dirección de Pedro Sánchez.

El documento se difundirá a través de redes sociales acompañado de un vídeo explicativo, en un momento marcado por encuestas que reflejan una ventaja creciente de la derecha y el avance de la extrema derecha en el espectro político español, lo que subraya el contexto de presión interna en la formación.

Según ha confirmado Sevilla, que fue ministro de Administraciones Públicas en una de las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero y asesor en Moncloa con Felipe González, el propósito principal del manifiesto es impulsar un cambio de rumbo en la política de alianzas del PSOE y fomentar un debate interno sobre las opciones estratégicas del partido para hacer frente a la pérdida de apoyos electorales y al auge de formaciones de derecha. La intención es movilizar a militantes y simpatizantes críticos con la trayectoria reciente de Sánchez y poner sobre la mesa propuestas alternativas a la actual línea de Gobierno.

El manifiesto, se presenta como un documento inicial de declaración de principios con una clara vocación interna. Entre los ejes que se han anticipado en fuentes periodísticas, destacan:

La recuperación de la tradición socialdemócrata como guía central de la acción política del PSOE, frente a lo que sus promotores consideran una deriva hacia políticas menos definidas o alejadas de ese enfoque.

como guía central de la acción política del PSOE, frente a lo que sus promotores consideran una deriva hacia políticas menos definidas o alejadas de ese enfoque. Una crítica a la actual política de alianzas del partido con organizaciones más a la izquierda e independentistas, defendiendo la necesidad de acuerdos de Estado capaces de afrontar retos nacionales, incluso con otras fuerzas como el Partido Popular.

40 nombres propios lo apoyan

El manifiesto cuenta con el respaldo de al menos 40 nombres propios vinculados al socialismo, incluidos dirigentes y responsables locales, entre los que se encuentran dos secretarios generales en ejercicio de federaciones socialistas, quienes por el momento han preferido mantener sus identidades en reserva. Para canalizar la adhesión de más personas en las próximas semanas, se habilitará una página web y un enlace de participación.

El cálculo de Sevilla se apoya en el calendario: cree que las previsibles derrotas autonómicas del PSOE en Aragón, Castilla y León y Andalucía pueden actuar como acelerante interno. Su plan, tal y como lo explica, es sembrar ahora para que el debate crezca "como una bola de nieve" hasta el próximo congreso del partido. Ahí, llegado el punto, podría articularse una lista alternativa a la oficialista, que previsiblemente volvería a encabezar Pedro Sánchez si confirma su intención de presentarse a las generales de 2027.

La presentación de Socialdemocracia21 se produce tras resultados desfavorables para el PSOE en citas electorales recientes, que se suma a los escándalos por los casos de corrupción interna y de acoso de algunos de sus dirigentes. Situaciones que han cuestionado el liderazgo y estrategia de alianzas del partido. Sevilla, figura con experiencia en la gestión pública y en el partido, pretende con este manifiesto revitalizar el debate sobre la identidad del PSOE y explorar alternativas a la línea actual de la dirección de Sánchez.