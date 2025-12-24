Jordi Sevilla pide elecciones anticipadas y afirma que Sánchez debe dar un paso al lado: “Es el momento”

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha asegurado que esta legislatura nunca debió comenzar, ha reclamado a Pedro Sánchez que convoque elecciones e insinúa que es mejor que dé paso a otros en lugar de volver a presentarse. "Así no podemos seguir", ha exclamado el exdirigente socialista que está liderando la creación de un movimiento en el partido para devolverle a la "socialdemocracia".

Está convencido de que la Legislatura no debió empezar. Así, explica que le sorprendió la "euforia desbordante" que mostraba su partido la noche electoral porque el PP no había obtenido con Vox una mayoría absoluta y el PSOE sí podía formar una mayoría alternativa.

"Yo no la acabé de entender (la euforia)", ha explicado el exministro que reivindica que el PSOE no tener nada que ver con Vox, pero tampoco con Junts, ni con Podemos, ni con EH Bildu. Y aunque señala que le parece bien que se hagan acuerdos puntuales con ellos, cree que no se puede fundamentar la visión de España "en esos aliados".

Esta situación, ha dicho, lleva a algunos socialistas a plantearse si "de verdad merece la pena" seguir en el Gobierno así. "Yo no quiero que gobierne Vox, pero tampoco quiero que gobierne Puigdemont", ha exclamado Jordi Sevilla, quien tiene la impresión de que la situación es de "fin de ciclo" y le deja mal sabor de boca que sea por asuntos relacionados con la corrupción y el acoso sexual.

Dicho esto, el exministro cree "evidente" que se deben convocar elecciones generales y luego ver, dentro del PSOE, si Pedro Sánchez "es el candidato adecuado para repetir o no y en qué condiciones". Recuerda que esta situación ya se vivió en la última época de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero en la que el líder "resta más que suma" y eso, señala, se va a ver a nivel territorial con las convocatorias que se van a ir sucediendo.

"Es el momento en el que el líder, si de verdad quiere al partido, si de verdad quiere ser leal con sus votantes y si de verdad está comprometido con un proyecto socialdemócrata, debe de plantearse muy seriamente si es mejor seguir siendo el candidato o es mejor dar paso a otros", ha argumentado.

La "mayor anormalidad política" en España

En opinión de Jordi Sevilla, durante esta Legislatura se ha olvidado "lo importante". Así, cree que la "mayor anormalidad política" que hay hoy en España es que el PP y el PSOE, representando casi el 70% de los españoles, no sean capaces de hablar y ponerse de acuerdo.

Para el exministro, se está asumiendo como "normal" lo que no lo es, como el hecho de que ambos partidos mayoritarios no puedan acordar la construcción de vivienda, la financiación autonómica o la renovación de las instituciones.

Pero su mayor crítica es que en España no haya presupuestos y no se estén aprobando políticas socialdemócratas y pone el foco en el informe de Cáritas --que refleja la pobreza infantil y las dificultades de la población para llegar a fin de mes aún teniendo trabajo--. Para él, este informe es la "prueba del nueve" de que no se aplican políticas socialdemócratas y que lo que están haciendo su Gobierno y su partido, es poner sus votos "al servicio de lo que le pide Puigdemont, lo que le pide Podemos, lo que le pide Sumar" en lugar de aprobar unos presupuestos.

Aprobar Presupuestos, una cestión "democrática"

"No nos podemos acostumbrar a que sin presupuesto se puede vivir muy bien", ha defendido Jordi Sevilla quien cree que esto ya no es solo una cuestión económica o de cómo se gestionan los créditos extraordinarios, sino que se trata, ha dicho, "de una cuestión democrática". De hecho, recuerda que el Parlamento surge históricamente para controlarle los presupuestos al Monarca absoluto y esa, añade, es "una de las claves del funcionamiento de un Parlamento democrático".

Por ello, califica de "anormalidad democrática" que es "absolutamente intolerable" que el Gobierno se pase "toda una Legislatura sin presupuestos". En este contexto, recuerda una propuesta que hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y que a él le parece bien. Consiste, según ha explicado, en establecer que si en dos años un Gobierno no aprueba los presupuestos tiene que convocar elecciones. Es decir "que la normativa se adapte a las nuevas realidades" porque se ha querido convertir en normales cosas que están "pervirtiendo a la democracia" como es gobernar sin presupuestos.

El exministro ha dicho que no puede sorprender después que la gente se desconecte, se "cabree" y acaben votando opciones como la de Trump o Vox: "Pero si es que les estamos dando los demócratas los argumentos, no resolviendo sus problemas y convirtiendo a los propios políticos en el principal problema del país".

Pone como ejemplo que las encuestas, "para gran sorpresa de muchos demócratas", dicen que los jóvenes entre 14 y 19 años tienen como su primera opción política a Vox y que hay mucha gente "muy enfadada". En su opinión se debe a que los políticos no están resolviendo los problemas del país, ni de los jóvenes como la alta tasa de paro juvenil, la precariedad de los empleos que lleva a lo que se llama "pobreza laboral" y no tienen acceso a la vivienda.

Considera, utilizando las mismas palabras que la vicepresidenta segunda del Gobierno, que "así no podemos seguir", aunque admite que da la impresión de que es justo lo contrario de lo que piensa el jefe del Ejecutivo.

En este punto hace un inciso para señalar que estas palabras de Yolanda Díaz pidiendo una remodelación de Gobierno fueron "descorteses" porque han roto mucha confianza entre los dos socios de gobierno. Son declaraciones que, según Jordi Sevilla no se deben hacer en público si antes no se ha pactado con el presidente. Y añade que estas palabras demuestran también que Yolanda Díaz tiene una situación "muy difícil de gestionar" porque está "un poco despistada" con las encuestas y Podemos sigue "soplándole en la nuca".