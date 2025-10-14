Comunidad de Madrid

En qué consiste la Ley del concebido no nacido que busca aprobar Díaz Ayuso antes de marzo

La Asamblea de Madrid ha votado a favor de tramitar esta norma que entrará en vigor antes de la próxima Semana Santa y busca facilitar ayudas a las familias desde el momento en el que se acredita el embarazo.

Mujer embarazada
La Asamblea de Madrid ha aprobado este lunes la Ley del concebido no nacido, que entrará en vigor en el mes de marzo de 2026. La norma, que está actualmente en proceso de consulta pública, busca considerar al feto como un miembro más de la unidad familiar.

Esta nueva legislación de la Comunidad de Madrid permitirá que las familias accedan a ayudas y beneficios desde el momento en que se acredite el embarazo, equiparando al concebido con un miembro más de la unidad familiar. La norma, actualmente en fase de consulta pública y que será votada en marzo en la Asamblea de Madrid, se enmarca en la Estrategia de protección a la maternidad, paternidad, natalidad y conciliación 2022-2026.

Solo es necesario un informe médico que acredite el embarazo

Entre las ayudas concretas, las familias podrán disfrutar de los mismos derechos y beneficios económicos que actualmente se conceden según la renta familiar, como las becas de Bachillerato, las del primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las de comedor escolar o las ayudas al alquiler joven.

Además, las familias con dos hijos y un embarazo en curso podrán ser consideradas como familia numerosa, accediendo así a las ventajas previstas para este grupo, tanto en materia de subvenciones como de ventajas fiscales: deducciones en el IRPF por gastos escolares, exención de tasas y bonificaciones en la compra de vivienda de segunda mano, entre otras.

Según explicó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, la Comunidad de Madrid será la primera región en reconocer este estatus con carácter general."Va a permitir a las familias madrileñas acceder a todos los beneficios e incentivos que ofrece la Comunidad. Es una medida muy importante, que forma parte de nuestra estrategia de apoyo a la maternidad y está dando excelentes resultados", señaló.

Una vez aprobada la ley, las familias podrán solicitar las ayudas presentando un informe médico que acredite el embarazo. El Gobierno regional defiende que esta iniciativa refuerza su compromiso con el apoyo a la natalidad en una comunidad "llena de vida y de niños".

