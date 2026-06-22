Por qué Ábalos cumplirá como máximo 16 años y medio en prisión si tiene más de 24 años de condena

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el conocido como "Caso Mascarillas" tras varias semanas de deliberación. La Sala ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por delitos de cohecho, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada.

Se trata de una decisión histórica que afecta al que fuera ministro de Transportes, pero que no cumplirá al completo. Y es que gracias a la legislación penal española, Ábalos cumplirá tan solo 16 años y medio debido al límite máximo de cumplimiento establecido.

Este mecanismo responde a las reglas previstas en el Código Penal para los supuestos en los que concurren penas derivadas de distintos delitos. Además de la condena, el exministro ha recibido las correspondientes multas e inhabilitaciones para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

¿Por qué Ábalos cumplirá 16 años y medio de condena?

Aunque resulta extraño, lo cierto es que esta reducción de 24 a 16 años tiene una justificación. Todo radica en el artículo 76 del Código Penal, que establece un límite máximo de condena para aquellos casos donde existen varios delitos. Se trata de un mecanismo corrector cuyo objetivo no es otro que evitar penas desproporcionadas.

Según marca la ley, el máximo tiempo de cumplimiento no puede exceder el triple del tiempo de la pena más grave impuesta. Por ello, para el caso de Ábalos, el tribunal determinó que el máximo a cumplir deberá ser 16 años, quedando extinguidas el resto de las penas una vez cubierto ese periodo.

El acceso a la semilibertad

Más allá de la pena a cumplir, el exministro también podrá disfrutar de la semilibertad tal y como queda recogido en la normativa. Y es que al haber sido condenado por formar parte de una organización criminal, primero debe pasar el conocido como "periodo de seguridad" del Código Penal.

Este periodo recoge que solo podrá accederse a la semilibertad o tercer grado cuando se cumple la mitad de la pena impuesto en aquellos casos donde la pena sea superior a cinco años y se trate de delitos cometidos en el seno de un grupo criminal. Dado que Ábalos ingresó en prisión provisional en noviembre de 2025, no será hasta noviembre de 2033 cuando pueda acceder a este privilegio.

¿Cuándo podrá acceder a la libertad condicional?

Por último, José Luis Ábalos podrá acceder a la libertad condicional, que implica el último trámite de la pena. Para ello será imprescindible que el exministro se encuentre en tercer grado y haya cumplido una tercera parte de la condena, por lo que no accedería a este derecho hasta 2037.

En esta etapa, el condenado abandona la prisión pero sigue sometido a determinadas condiciones y controles, por lo que cualquier incumplimiento de estas obligaciones puede provocar el regreso al centro penitenciario.