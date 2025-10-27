Puigdemont tensa la legislatura: Junts decide este lunes en Perpiñán si rompe con Sánchez

La dirección de JxCat decide este lunes si retira de manera definitiva el apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y si convoca una consulta entre la militancia para refrendar su decisión.

Tras el órdago lanzado el pasado miércoles por la portavoz del partido nacionalista en el Congreso, Míriam Nogueras, cuando dijo a Sánchez que quizá había llegado "la hora del cambio", el presidente del partido, Carles Puigdemont, ha convocado a la dirección ejecutiva a una reunión en Perpiñán (Francia), a la que él podrá asistir presencialmente para tomar una decisión al respecto.

En noviembre, se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez. Y en el debe de JxCat hay más elementos que en el haber.

Los asuntos pendientes del Gobierno con Junts

Los principales asuntos pendientes son:

La oficialidad del catalán en la Unión Europea.

en la Unión Europea. La aplicación de la amnistía a Puigdemont , a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional.

, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional. La delegación de competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos.

a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos. Los alcaldes lamentan el "bloqueo" parlamentario a las "las leyes contra la multirreincidencia y las ocupaciones delincuenciales".

Tras conocerse públicamente la reunión de la cúpula de JxCat, el Gobierno reactivó el viernes el reconocimiento en la Unión Europea de las lenguas cooficiales como el catalán, tras acordar con el gobierno de Alemania iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de la oficialidad.

"Vienen momentos complicados"

Ayer, en su intervención en la convención municipalista de Junts, el secretario general del partido, Jordi Turull, evitó hacer referencia a la decisión de mañana, aunque puso en preaviso a los alcaldes del partido: "Vienen momentos complicados", subrayó.

No obstante, tanto Turull como el alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès, sí que hicieron referencia al "bloqueo" por parte del PSOE de las iniciativas legislativas sobre multirreincidencia y ocupaciones.

Una consulta a la militancia

Según las fuentes consultadas por EFE, encima de la mesa está la posibilidad de convocar una consulta entre las bases del partido para refrendar la decisión que tome la cúpula del partido, tal y como hizo con el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023 y para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès.

El lugar elegido para la reunión es un espacio de trabajo a las afueras de la ciudad, el 5 Éléments, en el que JxCat ya organizó varias jornadas durante la campaña electoral de las elecciones al Parlament de 2024.

Está previsto que a las 17:00 horas JxCat ofrezca una rueda de prensa para informar sobre la reunión, si bien desde el partido no han aclarado quién comparecerá ante los medios.