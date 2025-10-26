Los guiños del Gobierno a Junts para evitar una posible ruptura: diálogo, reunión con Puigdemont y catalán en la UE

El pasado miércoles, la tensión llegó al Congreso de los Diputados durante la Sesión de Control al Gobierno cuando la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, utilizó un juego de palabras para hacer llegar al presidente Pedro Sánchez el malestar de la formación nacionalista con el Ejecutivo.

Nogueras aprovechó la propuesta de Sánchez sobre el cambio de hora para decirle que "habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio". La reacción fue inmediata, un murmullo recorrió la Cámara Baja y poco después, fuentes del partido de Carles Puigdemont confirmaban a Onda Cero que la alusión al cambio no era "gratuita", sino que el malestar con el Gobierno era real.

En las horas posteriores a la advertencia de Junts, le siguió otra noticia que incrementaría la tensión y las especulaciones: Carles Puigdemont se reuniría con su Ejecutiva el lunes en Perpiñán para valorar una posible ruptura con el PSOE que sería sometida a votación entre las bases.

Los guiños del PSOE para enfriar la situación: diálogo, catalán en la UE y reunión con Puigdemont

A raíz del órdago de Junts, se produjo la reacción del Gobierno comenzando por el presidente Pedro Sánchez quien, desde Bruselas, aseguró que el Ejecutivo estaba cumpliendo con todos los compromisos a los que había llegado con el partido catalán y que estaban en su mano. Sobre los que dependían de terceros, se estaba trabajando en que se cumpliesen.

Horas después de estas declaraciones, se conocía la noticia de que España y Alemania habían acordado iniciar las negociaciones para reconocer las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en la Unión Europea. Alemania había sido hasta ahora el principal freno a esta iniciativa, considerada clave para evitar que Junts rompiese la legislatura.

En una declaración conjunta, los dos Ejecutivos ratificaron su compromiso de abrir un diálogo reconociendo que la utilización de estas lenguas es una "parte esencial" de la "identidad nacional plurilingüe" de España. El comunicado aseguraba que España presentará un texto para debate y decisión de los 27 Estados Miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales.

"Esas reuniones se producirán cuando toque"

Antes de conocerse el inicio del diálogo entre España y Alemania, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, recogía el testigo de Sánchez y reconocía que era necesario intensificar el diálogo con Junts. "Diálogo, diálogo y más diálogo", fueron las palabras de la también ministra de Hacienda para poder cumplir los compromisos que todavía quedan pendientes: "Nuestra preocupación no es más que la de tratar de concitar los apoyos de Junts y de otros partidos para hacer que el país siga avanzando".

A raíz del ultimátum de Junts, los periodistas de Bruselas le preguntaron a Pedro Sánchez por una posible reunión con Carles Puigdemont, encuentro que el líder nacionalista llevaría reclamando desde hace ya tiempo. El presidente respondió a la prensa:

"Pero, ¿cuántas veces me habéis preguntado? Si yo ya he respondido no sé cuántas veces. Que os queréis llevar ese titular, si me queréis preguntar y que yo diga cual. Si lo he dicho mil veces. ¿Para qué hemos aprobado una Ley de Amnistía? Para normalizar la situación de los actores políticos. Esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Hala, ya tenéis el corte", dijo Sánchez.