España y Alemania "abren negociaciones" para reconocer las lenguas cooficiales españolas en la UE

Las advertencias de Junts sobre un "otoño caliente" parecen haber tenido un impacto inmediato. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado un acuerdo con Alemania para emitir un comunicado conjunto en el que ambos ejecutivos anuncian el inicio de negociaciones para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea.

Alemania había sido hasta ahora el principal freno a esta iniciativa, considerada clave para evitar que Junts rompa la legislatura. Desde el Ejecutivo español señalan que la postura alemana, alineada con el mismo partido que el PP español, estuvo marcada por la presión que ejerció Alberto Núñez Feijóo en intentos anteriores.

Sin embargo, en los últimos meses Sánchez ha estrechado relaciones con el canciller alemán, Olaf Scholz, lo que ha permitido alcanzar este comunicado conjunto. En Bruselas, el presidente español destacó que el acuerdo refleja su esfuerzo por cumplir los compromisos adquiridos con Junts.

De esta forma, los gobiernos de España y Alemania han decidido iniciar conversaciones bilaterales para dar respuesta a la petición española de que las lenguas cooficiales del Estado, distintas del español, sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea de una manera "aceptable para todos los estados miembros".

En una declaración conjunta, ambos Ejecutivos ratifican su compromiso de abrir un diálogo, reconociendo que el uso de estas lenguas es "una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España".

España presentará un texto para "debate y decisión" de los 27

Según el comunicado, España presentará un texto para debate y decisión de los 27 Estados Miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales.

Los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países comenzarán este diálogo "a la mayor brevedad", según indican las fuentes oficiales. Alemania, siempre ha mostrado reticencias históricas a ampliar el catálogo de lenguas oficiales de la UE, ya que cualquier cambio requiere la unanimidad de todos los Estados. Pero ahora se suma ahora a la vía de negociación con España.

El Ejecutivo español ha subrayado que esta iniciativa forma parte de su determinación de avanzar hacia la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, y considera que el acuerdo de hoy representa "un paso importante para hacerlo posible". El reconocimiento de estas lenguas fue uno de los compromisos adquiridos con Junts al inicio de la legislatura, un recordatorio que la formación que lidera Carles Puigdemont mantiene presente, como evidenció en su reunión del lunes en Perpiñán (Francia).

Sánchez y Merz

La cuestión fue abordada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Friedrich Merz, durante su encuentro en el Palacio de la Moncloa el pasado 18 de septiembre. En la rueda de prensa posterior, Merz aseguró comprender "muy bien" el interés de España y reconoció las dificultades del servicio de idiomas de la UE, ya que cada lengua adicional incrementa las necesidades de traducción.

Merz también señaló que a medio plazo la inteligencia artificial podría ofrecer "una buena solución" al problema, permitiendo prescindir de intérpretes y facilitar la comprensión y el uso de todos los idiomas de la UE, aunque advirtió que esto requerirá tiempo. Por su parte, Sánchez subrayó la relevancia histórica del momento: "Llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano".