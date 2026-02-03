Puente achaca la crisis de Rodalies al abandono en anteriores legislaturas: "Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días"

Dos días después de la tragedia de Adamuz (Córdoba) en la que perdieron la vida decenas de personas, otro fatal accidente sacudía al transporte ferroviario de nuestro país. El 20 de enero se produjo en Gelida (Cataluña) un incidente en el que un joven maquinista murió a causa del impacto del tren contra el desprendimiento de un muro.

Desde entonces, el servicio ferroviario de Rodalies encuentra dificultades para operar con normalidad, pues el mal estado de la infraestructura ha provocado la suspensión del servicio en numerosas líneas.

Una red ferroviaria no es una tetera

Ante este escenario, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en la tarde de este martes para dar cuenta de los detalles respecto a los accidentes de Adamuz y Gelida. "Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días. Cuando se abandona durante años, cuando no se invierte ni se mantiene, lo lógico es que esa situación se arrastre durante un tiempo", ha asegurado respecto al estado del servicio de Rodalies.

El ministro insiste en que no existe ningún problema de inversión ni de abandono. "Si hay un problema de abandono, no es de ahora, sino de tiempos pretéritos", asegura. "No hay una sola línea de Rodalies en la que no haya una o dos obras en ejecución", por lo que "no hay un problema de inversión", insiste. Según apunta, el Gobierno invirtió más de 1.200 millones de euros en Rodalies desde que está a cargo del Ministerio de Transportes.

Un problema de abandono en "tiempos pretéritos"

Este problema lo vincula especialmente a las legislaturas pasadas: "Tengo que dirigirme directamente al PP", reconoce. "En los gobiernos de Aznar y Rajoy el balance de Rodalies en lo que a material rodante se refiere es cero patatero", detalla.

"No compraron ni un solo tren durante sus mandatos. El resultado es que el material rodante está cada vez más envejecido. Esto no es ideología", asegura. "Los trenes que operan en Cataluña siempre han sido licitados, adjudicados y puestos en servicio por gobiernos socialistas".

Aun así, Puente afronta la situación con positivismo: "Creo que la mejora está en camino, la infraestructura se está mejorando", admite, al mismo tiempo que asegura que el servicio de trenes en Cataluña se irá recuperando paulatinamente en los próximos días hasta que funcione con completa normalidad. "Iremos informando de ello".