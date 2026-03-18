El PP pone plazos a los pactos con Vox: "No deberíamos entrar en abril sin un acuerdo"

El PP ha intensificado la presión sobre Vox para cerrar acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón tras las recientes elecciones en Castilla y León, mientras la formación liderada por Santiago Abascal evita comprometerse con un calendario concreto para las negociaciones. Pese a ello, los populares aseguran que las conversaciones están avanzadas, especialmente en el caso extremeño.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en la necesidad de cerrar estos pactos en un plazo breve. En una entrevista en esRadio, subrayó este martes que no se debería iniciar el mes de abril sin acuerdos en Extremadura y Aragón, y ha advertido de que el proceso no puede prolongarse hasta mayo sin una solución definitiva.

Desde Vox, sin embargo, rebajan la urgencia. La portavoz en el Congreso, Pepa Millán, defendió este lunes en el Congreso de los Diputados que lo prioritario es alcanzar gobiernos "estables y duraderos" con capacidad para sostener una legislatura completa, por encima de los plazos que reclama el PP.

Millán ha criticado, además, que los populares pongan el foco en los tiempos y en el reparto de cargos, señalando que lo relevante es el contenido de los acuerdos y no la rapidez con la que se alcancen.

Extremadura, negociación más avanzada

Extremadura se perfila como el escenario donde las conversaciones están más avanzadas. La comunidad fue la primera en celebrar elecciones, el pasado 21 de diciembre, y desde entonces la región permanece en una situación de bloqueo institucional tras una investidura fallida.

La presidenta en funciones, María Guardiola, no logró los apoyos necesarios en su intento de revalidar el cargo, lo que ha prolongado la interinidad del Ejecutivo autonómico.

En este contexto, la portavoz en funciones de la Junta, Elena Manzano, ha señalado en las últimas horas que los contactos entre PP y Vox son “habituales” y ha avanzado que podrían producirse novedades en breve, dada la urgencia de desbloquear la situación.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reiterado que las negociaciones en esta comunidad autónoma se encuentran "muy avanzadas", lo que refuerza la expectativa de un acuerdo cercano.

Aragón y Castilla y León, ritmos distintos

En Aragón, el presidente en funciones, Jorge Azcón, ya ha trasladado una propuesta formal a Vox, según confirmó Feijóo. Tras el paréntesis de las elecciones en Castilla y León, Azcón ha anunciado su intención de intensificar los contactos para lograr su investidura "mejor antes que después".

El dirigente popular ha defendido la necesidad de acelerar el proceso negociador, en línea con la estrategia marcada por la dirección nacional del partido, que busca consolidar gobiernos autonómicos cuanto antes.

En cambio, en Castilla y León no hay por el momento un calendario definido. El candidato de Vox, Carlos Pollán, ha afirmado tras los comicios que "no hay tiempos" para la investidura y ha reconocido contactos iniciales con el actual presidente autonómico.

Pollán ha explicado que ha mantenido una primera comunicación con Alfonso Fernández Mañueco, aunque sin avances concretos, lo que evidencia el distinto ritmo de las negociaciones en los territorios implicados.