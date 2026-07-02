La Policía denuncia un "refuerzo insuficiente" para afrontar la fase clave de la regularización migrantes: "Un cálculo completamente alejado de la realidad

La Dirección General de la Policía Nacional ha activado su "plan de choque" para conseguir dar una respuesta "adecuada" al incremento de la demanda de documentos derivado del proceso extraordinario de regularización de migrantes. Según los sindicatos, el refuerzo es "insuficiente" y los agentes van a tener que soportar gran carga de trabajo.

Para esta parte "clave" del proceso, la Policía abrirá el máximo número de Unidades de Documentación y puestos de expedición por las tardes y los sábados. Entre el 15 de abril y el 30 de junio se han presentado 1,2 millones de solicitudes, una cifra que supone para los agentes una carga de trabajo, ya que el refuerzo planteado por el Gobierno está "completamente alejado de la realidad".

Según las cifras iniciales del Ejecutivo, de la regularización solo iba a beneficiarse medio millón de personas. Por ello, en paralelo al Real Decreto 316/2016 de regularización, la Subdirección de Logística e Innovación de la Policía Nacional ha indicado que los agentes que participaran de manera voluntaria cobrarán 25 euros la hora de trabajo.

Quejas de todos los sindicatos

"El objetivo del plan es dar respuesta al incremento en la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización", señala el documento consultado por Europa Press. Así se verán compensadas las horas extra de las Unidades de Documentación que se verán afectadas por la "sobrecarga administrativa" de trabajo para expedir DNI o las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE).

Desde JUPOL se han quejado de esta carga de trabajo y del "agravio retributivo" que suponen los 25 euros la hora con respecto al resto de servicios policiales. Por su parte, SUP ha avisado de que "el mayor reto" empieza ahora con la expedición de las TIE, la toma de huellas y la gestión de incidencias, todo ello con un "refuerzo insuficiente".

Otro de los sindicatos, CEP ha denunciado que esta fase, además, es la que más tiempo va a prolongarse y "la que más esfuerzo va a exigir" y ha cargado contra el planteamiento inicial por parte del Gobierno: "Se optó por aprobar la medida y confiar en que la estructura ordinaria de la Policía Nacional sería capaz de absorber una carga de trabajo completamente extraordinaria; hoy ya sabemos que ese cálculo estaba completamente alejado de la realidad".

Asimismo, CSIF ha denunciado fallos informáticos y que la Unidad de Tramitación de Oficina de Expedientes de Extranjería (UTE) y las comisarías encargadas de tramitar la TIE van a tener que afrontar una "avalancha de expedientes" que van a provocar, inevitablemente, un "colapso".

Criterios para expedir la TIE

Sobre la TIE, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha remitido una instrucción a la Policía Nacional que fija los criterios para que se pueda expedir la TIE a los beneficiarios del proceso de regularización.

Así, los beneficiarios de la regularización deberán acreditar su identidad con un pasaporte en vigor, aunque también podrán hacerlo con uno caducado si aportan la documentación que justifica que han pedido su renovación, como serían justificantes de una cita consular o correos del consulado.