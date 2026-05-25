Podemos considera "inaceptables" las conductas de Zapatero y las asemeja con conductas "propias de la derecha"

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "inaceptables" las conductas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero basándose en los informes de la UDEF, y las ha asemejado con conductas "más propias de la derecha". Además, cree que la investigación "pinta muy mal".

En una rueda de prensa desde la sede de Podemos, Fernández ha señalado que hay "conductas" que "no son tolerables en la izquierda", aunque desde la derecha sean "admitidas, permitidas y jaleadas", momento en el que ha citado a los expresidentes José María Aznar y Felipe González, ya que son "conductas propias" de líderes como ellos.

Ahora es muy importante una izquierda "fuerte, transformadora y limpia"

"Lo que apunta a lo hecho por Zapatero está muy mal", ha lamentado el portavoz de Podemos, al tiempo que ha apuntado que "así no se incentiva el voto a la izquierda". También ha criticado la ausencia de explicaciones del expresidente, lo que hace que aumente "la incredulidad".

Ha negado que haya lawfare y que desde los votantes de izquierdas crece "la desafección", por eso en estos momentos es "imprescindible" una "izquierda fuerte, transformadora y limpia de toda sospecha" para así "evitar un Gobierno de PP y Vox". Así las cosas, ha recordado que el objetivo de su formación es "evitar" un gobierno de estos partidos y lograr una "candidatura fuerte para frenar a la derecha y a la ultraderecha".

La vivienda será la tumba de este Gobierno

El secretario de Organización ha aprovechado para atacar al Gobierno por su posición con respecto a la vivienda, que va a ser "su tumba", después de que miles de personas salieran a las calles de Madrid en una manifestación que precede a una ola de marchas que van a sucederse a lo largo del mes de junio por toda España.

"La inacción del Gobierno en materia de vivienda es lo que se va a llevar por delante al Ejecutivo de Pedro Sánchez", ha augurado Fernández, que además cree que lo único que se ha hecho esta legislatura es "favorecer a los rentistas y a los especuladores".