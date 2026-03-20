Pilar Gómez apunta a un nuevo cisma en el Gobierno de coalición por las medidas ante la guerra: "No va nada de lo que quería Sumar"

Sumar ha mostrado su rechazo a las medidas que plantea Pedro Sánchez para paliar los efectos de la guerra en Irán. La postura del socio de coalición del PSOE ha provocado incluso un retraso en la celebración del Consejo de Ministros, que tiene un fuerte debate interno antes de que el propio presidente comparezca para anunciar al detalle los cambios en la normativa.

Desde la formación liderada ahora por Yolanda Díaz se considera que se trata de una simple bajada de impuestos, como pide la derecha, y no responde a la crisis real provocada por el conflicto en Oriente Próximo. Una de las medidas estrella del decreto pasa por bajar al 10% el IVA de la gasolina ante el encarecimiento del petróleo desde que la administración de Donald Trump decidiera atacar Irán, además de bajada de la luz y el gas.

El acuerdo y 'no acuerdo' del Ejecutivo también ha sido objeto de debate en la tertulia de Más de uno, donde Pilar Gómez ha señalado que fuentes del mismo expresan el malestar de Sumar: "Dicen que no va nada de lo que quería Sumar". A esto, Alsina ha apuntado que se puede dar la situación de que sea Sumar el que vote en contra del decreto y el PP, por el contrario, a favor.

"Las rebajas fiscales en estos términos no tienen por qué parecer mal al PP", sostiene Joaquín Manso, mientras que Mamen Mendizábal asegura que conviene "poner el foco en la población". En este sentido, Pilar Gómez considera que habrá un debate en el que se plantee si se le debe dar "oxígeno" a Sánchez antes de unas elecciones como las andaluzas.

La rebaja del IVA de los carburantes, luz y gas

El paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio incluirá una rebaja del IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural, que pasará del tipo general (21 %) al reducido (10 %). Para atajar el encarecimiento de los carburantes, además de bajar el IVA, el Gobierno va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

De esta manera, tal y como se esperaba, el Ejecutivo renuncia definitivamente a la bonificación de 20 céntimos por litro que se aplicó en la crisis inflacionaria de la guerra de Ucrania, que según han indicado varios miembros del Gobierno en estos días tuvo algunos efectos distorsionadores. Además, el Gobierno va a suprimir el impuesto de generación eléctrica -que es del 7 % y que pagan las compañías- y a rebajar el impuesto especial de electricidad -que es del 5,11 % y pagan los consumidores-.

Como refuerzo del escudo social, el decreto mejora el bono social eléctrico -según ERC, el descuento sería del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos- y la garantía de suministro de agua y energía.

Asimismo, se ha incluido la deducción del 15 % en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos que había decaído al no convalidarse el decreto 'ómnibus'.

A esto se añade, señalan fuentes de ERC, un descuento de 20 céntimos por litro de diésel en el impuesto especial de hidrocarburos para los transportistas con derecho a devolución del gasóleo profesional. También se incluirá una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para uso agrario y una ayuda extraordinaria y temporal por vehículo para los transportistas que no se benefician de la devolución.