Pérez Reverte se despacha contra el "infame papel del PNV": "Árbol, nueces, trinque y pesebrismo"

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, quien siempre ha mantenido una fuerte y combativa presencia crítica a través de la red social X, ha vuelto a emplear este medio digital para cargar con dureza contra el Partido Nacionalista Vasco (PNV), al que acusa abiertamente de haber desempeñado un papel "infame" en la historia reciente de España.

Si bien la semana pasada ya utilizó esta misma plataforma para criticar severamente la gestión del Ejecutivo, en esta ocasión ha preferido poner el foco en el recorrido histórico de la formación liderada por Aitor Esteban.

El escritor se mostró tajante al afirmar lo siguiente: "Algún día, quien sepa hacerlo contará el papel infame que el PNV ha hecho en las últimas cuatro décadas de historia de España: árbol, nueces, trinque y pesebrismo. Si no fuera por la gentuza criminal de la que nació Bildu, aplaudiría que les dieran un buen revolcón en las urnas".

En su publicación, el escritor acompaña sus palabras con dos imágenes muy significativas. La primera de ellas muestra a Xabier Arzalluz, histórico expresidente del PNV, a quien parafrasea directamente al mencionar una de sus polémicas declaraciones del "árbol y las nueces".

Esta metáfora evoca una de las declaraciones más polémicas de la política vasca, la cual sugería que mientras ETA "sacudía el árbol" a través de la violencia terrorista, el PNV "recogía las nueces" obteniendo concesiones políticas por parte del Gobierno central gracias a esa presión.

La segunda fotografía corresponde a Aitor Esteban, actual portavoz nacionalista en el Congreso, a cuya organización Pérez-Reverte desea un severo castigo electoral por su "pesebrismo". No obstante, también lamenta el complejo escenario político actual en el País Vasco, donde el principal beneficiario del desgaste del PNV es EH Bildu.