Pegasus: Quién está detrás del espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles

El Gobierno comunicó este lunes 2 de mayo que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron infectados con Pegasus en un “ataque externo”.

Así lo definió Félix Bolaños, que informó en rueda de prensa de que los ataques a dichos móviles se produjeron en mayo y junio de 2021, fecha desde la cual no se ha detectado ninguna intervención en estos dos terminales de Sánchez y Robles.

El ministro de la Presidencia dio más detalles: el móvil del presidente del Gobierno fue atacado en dos ocasiones. En la primera, se extrajeron del terminal 2,6 Gigabytes, mientras que en la segunda 130 megabytes. En el caso de Margarita Robles, su teléfono solo sufrió un ataque y del mismo se extrajeron 9 megabytes de datos.

El Ejecutivo subraya que no se conoce la información que ha sido robada de los teléfonos, ya retirados del presidente y la ministra de Defensa desde que se detectó esta brecha.

¿Quién está detrás del espionaje a Sánchez y Robles?

Mientras se sigue investigando cómo se ha producido el ataque de Pegasus en los terminales, las principales sospechas se dirigen a Marruecos por las recientes desavenencias entre los dos países a cuenta del Sáhara, el Frente Polisario o la crisis migratoria, además de la publicación de Forbbiden Stories, una asociación de 17 medios de comunicación.

Dicha publicación desveló que Pegasus se había usado en hasta 50.000 móviles en todo el mundo solo en 2019. La mayor parte de estos teléfonos correspondían a integrantes de los servicios secretos de Marruecos, aunque también se encontraba el de Emmanuel Macron.

Esta revelación por parte de Forbbiden Stories se produjo un mes después de la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, contrario a Marruecos.

Otra posibilidad es que detrás del espionaje se encuentre el CNI, aunque Bolaños aseguró en la rueda de prensa que se trata de un “ataque externo”, esto es, que no está implicado ningún organismo estatal ni cuenta con el visto bueno de la Justicia española. Aún así, el Ejecutivo no descarta nada y no aclara si el espionaje procede de un país extranjero o de alguna corporación.

¿Qué es Pegasus y cómo funciona?

Este sistema de espionaje nació en 2011 y fue creado por tres exmilitares con el objetivo de luchar contra el cibercrimen, prevenir ataques terroristas o combatir la trata de personas y el tráfico de drogas.

Se trata de un spyware o software espía se infiltra en los móviles sin dejar rastro y que puede entrar a cualquier dispositivo a través de mensajes de texto o de brechas de seguridad de aplicaciones de mensajería instantánea.

El "malware" es capaz de conseguir un control casi ilimitado, sin que el usuario lo sepa. Detecta la ubicación del sujeto, entra en sus aplicaciones, graba conversaciones, accede a correos electrónicos, lista de contactos, fotos y vídeos, lee los mensajes de texto o acciona en remoto la cámara para tomar imágenes o grabar conversaciones.

Los independentistas investigados

Según la investigación de la plataforma Citizenlab, al menos 60 líderes independentistas fueron víctimas del sistema de espionaje también con Pegasus, lo que desató una crisis en las relaciones entre el Gobierno y el sector independentista catalán. Esta es la lista de espiados:

El presidente de la Generalitat Pere Aragonès y los expresidentes Quim Torra y Artur Mas.

La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs y su antecesor, Roger Torrent.

Los eurodiputados de Junts Toni Comín y Clara Ponsatí y los de ERC Diana Riba y Jordi Solé

Los políticos de ERC: Ernest Maragall, Marta Rovira, Meritxell Serret, Sergi Sabrià, Josep Maria Jové y Xavier Vendrell.

Políticos de Junts: Albert Batet, Elsa Artadi, Josep Rius, Josep Costa, Joan Ramon Casals, Joaquim Jubert, Francesc Homs, Marcela Topor, Meritxell Budó, Joan Matamala, Josep Lluís Alay, David Madí, Míriam Nogueras y Dolors Mas.

Políticos del PDeCAT: David Bonvehí, Ferran Bel, Sergi Miquel, Marc Solsona y Marta Pascal.

Políticos de la CUP: Albert Botran, Anna Gabriel, Carles Riera y David Fernàndez.

Miembros de la ANC: Elisenda Paluzie, Jordi Sànchez, Arià Bayé, Jordi Domingo y Sònia Urpí.

Òmnium Cultural: Txell Bonet (esposa de Jordi Cuixart), Marcel Mauri, Elena Jiménez y Jordi Bosch.

Políticos de EH Bildu: Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.

Abogados de los líderes del procès: Andreu Van den Eynde, Jaume Alonso-Cuevillas y Gonzalo Boye.

Informáticos: Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives.