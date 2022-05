LEER MÁS Claves del espionaje con Pegasus a los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles

Hacer pronósticos en la política española es jugar con fuego. Aún no tiene fecha la comparecencia de la directora del CNI en la renacida comisión de secretos oficiales y ya está en duda que llegue viva.

Paz Esteban, cuarenta años de servicio en el Centro Nacional de Inteligencia, máxima responsable del Centro desde hace dos años, ve cómo su sillón se tambalea. Hasta ayer nadie contaba con que fuera destituida por el caso Pegasus. Desde ayer no se descarta que ella dimita, o sea invitada a hacerlo, por el agujero de seguridad del que informó el propio Gobierno.

Que el presidente Sánchez sufriera el robo de dos gigas y medio de información privada de su teléfono móvil es un asunto grave. Que la seguridad del Estado no lo haya detectado hasta un año después, y sólo porque el caso Pegasus animó al Gobierno a revisar los teléfonos móviles de Sánchez y Margarita Robles, añade más gravedad: ni los teléfonos de los ministros están blindados a los ataques ni habiendo sido atacados se enteraron de ello los usuarios de los móviles y quienes velan por su privacidad.

Y eso convierte al CNI, hasta ahora sospechoso de haber infectado teléfonos de personas vinculadas al movimiento nacional independentista, en responsable de una quiebra de seguridad que afecta al Gobierno.

O traducido: esto permite (o permitiría) a Pedro Sánchez apartar de su puesto a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, por la quiebra, y entregar así al independentismo y a Podemos su cabeza sin admitir que lo hace para sofocar el caso Pegasus.

Esquerra y Podemos, que hacen causa común en este tema, lo que quieren es que Sánchez les entregue a Margarita cautiva y desarmada, pero aceptarían la cabeza de Paz Esteban como animal de compañía.

Belarra puede hablar de forma clara en el Consejo de Ministros

Sí, claro que se puede ser más clara. Consiste en decir: mi compañera de gabinete Robles no debe seguir en su cargo ni un minuto más. Cuando se quiere ser clara se le pone nombre a las responsabilidades políticas. Cuando no, se deja que sea el emérito Iglesias quien lo haga en podcast.

Esta mañana tiene una ocasión estupenda la ministra Belarra de hablar claro dentro del Consejo de Ministros. Donde Podemos ejerce de Gobierno y oposición al PSOE. Dos en uno.

Preguntas sin respuesta

El campanazo que dio ayer el ministro Bolaños al informar de que alguien le robó a Sánchez dos gigas y medio de información privada deja pendientes de respuesta unas cuantas preguntas. A saber:

· Por supuesto, quién fue el asaltante.

· ¿Extranjero o nacional?

· ¿Buscaba una información concreta o fue a ver qué pillaba?

· ¿Con qué intención?

· ¿Qué información obtuvo del móvil del presidente?

· ¿Qué información obtuvo del móvil de la ministra Robles?

· ¿Qué información obtuvo de los teléfonos de otros ministros?, porque aún está por conocerse si ha habido más terminales infectados.

· Y ¿qué uso le dio quien robó esa información? ¿Para qué le sirvió? Si gracias a disponer de esa información pudo ese alguien, que no sabemos quien fue, conseguir que sucediera algo que sin ella no habría pasado.

Parece una película de espías porque lo es. Espionaje político.

En mayo y junio de 2021 estábamos con la crisis de Ceuta y los indultos a Junqueras

En las fechas en que se produjeron los dos asaltos, mayo y junio de 2021, estábamos a vueltas con la crisis de Ceuta -provocada por Marruecos por la entrada en España de Brahim Galli- y con los indultos a Junqueras y compañía. Nada indica que esos fueran los asuntos que interesaran a los asaltantes, pero a falta de mejores pistas, hoy las crónicas mencionan ambas cuestiones.

Había una tercera: junio de 2021 es cuando Sánchez estaba madurando la purga de ministros que consumó el mes siguiente.

Imagínate que hubiera sido Marruecos quien hubiera espiado al presidente Sánchez y un año después éste le hubiera premiado, sin saberlo, abandonando el Sáhara a la voluntad de Mohamed

El servicio secreto marroquí ya apareció como sospechoso de haber infectado teléfonos móviles de activistas y periodistas españoles. Imagínate que hubiera sido Marruecos quien hubiera espiado al presidente Sánchez y un año después éste le hubiera premiado, sin saberlo, abandonando el Sáhara a la voluntad de Mohamed.

Quién espió a Sánchez, según los expertos en Pegasus, es probable que no llegue a saberse nunca. Más misterio, más intriga.

Bolaños descartó al CNI de ordenar el espionaje

Bolaños sólo descartó ayer al CNI y las instituciones del Estado. Dices: menos mal. Descartamos que Pedro Sánchez ordenara espiarse a sí mismo para saber si tenía intención de indultar a Junqueras y compañía en contra de todo lo que había prometido. Sánchez desconfiando de Sánchez, no fuera a conchabarse con los autores de la sedición de 2017 para dejar en sus manos la gobernación de España. ¡Espíenme a ese hombre!

Junqueras y los puigdemones se revuelven

Pero es justo este empeño del ministro, ayer, por deshacer la identificación entre Pegasus y CNI subrayando que ha habido casos en veinte países... es este empeño en recordar que Pegasus no lo tiene sólo el CNI lo que lleva a Junqueras y los puigdemones a revolverse porque dejan de ser ellos los únicos espiados. Pierden la exclusividad.

Y atribuyen al Gobierno una operación calamar para diluir el caso que ellos venían denunciando metiéndolo en el saco de infecciones sin autor conocido.

No se lo cree Junqueras. No se lo cree Junts per Cataluña.

No le parece un asunto merecedor de comentario al lendakari Urkullu.

Y no debe de verlo claro el líder del PP, Feijóo, que ayer sugirió en voz alta que es mucha casualidad que el Gobierno, ahora que arrecia el Pegasus, salga a contar que a él tambien le han espiado.

Un serio problema de crédito del Gobierno

Tiene un serio problema de crédito este Gobierno. Informa de que ha sido víctima de un robo de información privada y los demás partidos de inmediato sospechan que es una nueva maniobra, una táctica, una nueva juega del presidente resistente que siempre encuentra la forma de darle la vuelta a cualquier historia.

Ha dicho Yolanda Díaz que es obligación del Gobierno garantizar la seguridad y dar respuestas a la ciudadanía. Pues póngase a la tarea. El Gobierno, vicepresidenta, es usted.