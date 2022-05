Claves del espionaje con Pegasus a los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles

El Gobierno ha registrado este lunes en el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional una denuncia por el espionaje ilegal del programa Pegasus a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Ministra de Defensa, Margarita Robles.

El Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha informado en una rueda de prensa de que los ataques a los móviles de estos dos miembros del Gobierno se produjeron en mayo y junio de 2021. "Sabemos que, desde esas fechas, no ha habido ninguna intervención en esos dos terminales", ha explicado.

El móvil de Sánchez fue atacado en dos ocasiones. En la primera ocasión se extrajeron 2,6 GB, mientras que en la segunda 130 MB. El de Robles, por su parte, fue atacado solo una vez y de él se extrajeron 9 MB de datos. Fuentes del Gobierno han precisado que no se conoce el detalle de la información sustraída y han informado de que al presidente se le retiró el móvil hace varios días.

Bolaños ha explicado que se trata de una intervención ilegal porque no contaba con la autorización del juez. El Ministro de Presidencia habla, además, de un ataque externo, porque se ha comprobado que es ajena a los organismos del Estado, aunque no ha concretado si puede ser por parte de otro país o de alguna gran corporación multinacional. "Cuando hablamos de intrusiones externas, queremos decir que son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial. Por eso las calificamos de ilícitas y externas", ha declarado Bolaños.

La lista de independentistas espiados encendió las alarmas

Tras la publicación de la lista de personajes cercanos al independentismo catalán que habían sido presuntamente espiados con el sistema Pegasus, el Centro Criptológico Nacional (CCN) decidió realizar un análisis forense de los móviles de Sánchez y Robles. Los teléfonos de los altos cargos se someten a revisiones periódicas y rutinarias, pero en este caso no habían detectado ninguna irregularidad relacionada con Pegasus.

Bolaños ha explicado que el Gobierno ha llegado a la conclusión de que hay que reforzar los sistemas de seguridad y ha asegurado que va a poner todo el conocimiento y las capacidades del Gobierno central a disposición de Gobiernos y Parlamentos autonómicos.