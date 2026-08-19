Pedraz ordena a la UCO volver a volcar el teléfono del exjefe de gabinete de Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vuelva a realizar el volcado del teléfono de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El movimiento llega después de que la defensa de Serrano cuestionara la validez del primer volcado del dispositivo, realizado sin la presencia de un abogado. Su defensa ha alegado que el primer volcado se produjo antes de que tuviera la condición de investigado en el caso y "sin autorización judicial".

Serrano compareció este pasado martes ante la Audiencia Nacional para verificar el clonado efectuado por los agentes tras la incautación de su terminal a finales de mayo, durante el requerimiento de información realizado por la Guardia Civil en la sede del PSOE. Sin embargo, la diligencia no se habría desarrollado con la presencia de su defensa, circunstancia que llevó a sus abogados a solicitar que la prueba fuese anulada.

Por ello, la falta de garantías ha provocado que el procedimiento tenga que repetirse. El nuevo volcado comenzó este martes en una sala precintada de la Audiencia Nacional y se prolongó durante varias horas.

Serrano vuelve a presentarse este miércoles en la Audiencia Nacional

Una vez finalizado el proceso, toda la información obtenida será trasladada a un disco duro. Por ello, Serrano y su abogado han sido citados de nuevo este miércoles, a partir de las 10:30 horas, para verificar esta última parte de la diligencia. De esta forma, el primer clonado quedará invalidado como prueba dentro de la investigación.

A partir del nuevo volcado, la Guardia Civil elaborará un informe con el contenido obtenido y lo remitirá al juez instructor para incorporarlo a la causa.

El exjefe de gabinete de Sánchez, investigado en el 'caso Leire Díez'

El expresidente de correos es uno de los investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 'caso Leire Díez', por una presunta "participación preeminente" en la trama. Pedraz imputó a Serrano el pasado 10 de julio, por lo que el contenido de su teléfono puede adquirir especial relevancia.

La causa examina, por un lado, supuestos amaños de contratos públicos vinculados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por otro, el juez Pedraz investiga una presunta operación destinada a obstaculizar investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, liderada por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante socialista Leire Díez.