Las pausas de hidratación del Mundial, un negocio millonario para David Beckham

La Copa del Mundo 2026 ha traído consigo una serie de novedades respecto a anteriores ediciones, como la incorporación de nuevas normas al estamento arbitral, la presencia de más selecciones que nunca o una de las medidas más criticadas hasta el momento: las pausas de hidratación.

A diferencia de anteriores competiciones, estos parones son fijos; es decir, independientemente de las temperaturas registradas, todos los encuentros contarán con dos pausas (una por cada parte). Una medida que, además de alterar el ritmo de los partidos, ha servido para que la FIFA y las televisiones cuenten con un nuevo espacio en el que emitir bloques publicitarios.

Uno de los principales beneficiados de esta iniciativa no es otro que el exjugador David Beckham, copropietario del Inter Miami (aunque estrechamente vinculado a la MLS tras su histórico paso por Los Ángeles Galaxy) y residente en Estados Unidos. El que fuera internacional con Inglaterra sigue siendo uno de los rostros con más gancho del planeta, y su imagen es un recurso infalible a nivel publicitario.

Tanto es así que, en esta Copa del Mundo, su presencia es masiva en la mayoría de los anuncios que se emiten durante estos parones, protagonizando campañas exclusivas creadas para la competición por marcas de renombre como Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon y Adidas.

Las millonarias cifras que se embolsa Beckham en las pausas de hidratación

El diario Daily Mail ha compartido el análisis del profesor Patrick Rishe, director de negocios deportivos de la Universidad de Washington, quien ha sido muy claro con las cifras que se embolsa el astro británico: "Está ganando alrededor de 25 millones de dólares solo con estos anuncios de la Copa del Mundo. Es una muestra de su fama mundial, su atractivo comercial y la universalidad de su popularidad".

Rishe también afirma que Beckham "es una de las pocas estrellas deportivas internacionales que puede atraer a una gama tan diversa de marcas. Es un icono del marketing global, reconocible al instante, un caballero y una persona íntegra, pero sin perder un ápice de su atractivo sexual".