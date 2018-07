Patxi López ve "indecente" que el PP pida responsabilidades por Chaves y Griñán

López, en declaraciones a EFE, ha arremetido contra la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por reclamar explicaciones al líder del PSOE, Pedro Sánchez, por la situación procesal en la que quedan Chaves y Griñán.

"Me parece absolutamente indecente las declaraciones de Cospedal pidiendo al PSOE una explicación y responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas están ahí, asumidas, tanto por Chaves, como por Griñán y el conjunto del PSOE", ha subrayado López.

En cambio, el presidente del Congreso se ha preguntado "dónde están las responsabilidades políticas" en el PP, "un partido absolutamente enfangado en la corrupción, de cajas B, de financiación ilegal, de cuentas en Suiza y de sobresueldos".

"¿Por qué no ha dimitido ya Rajoy y toda la cúpula del PP? Ya basta", se ha quejado López ante la actitud de los populares.

López ha precisado que sus reproches al PP no pretenden alimentar el "y tú más", pero sí denunciar "las dos formas diferentes de comportarse ante casos que tienen que ver con la corrupción o con la falta de velar por cómo se aplican las leyes".

Ha recordado que Chaves y Griñán ya asumieron su responsabilidad dejando sus cargos de diputado y senador, respectivamente, y ahora, renunciando temporalmente a su carné del PSOE, por lo que "han tenido un comportamiento que les honra".

Según el dirigente socialista, los dos expresidentes andaluces "no se han llevado ni un euro, no tienen cuentas en Suiza y no se han enriquecido por su actividad política", si bien "el juez les achaca no haber velado bien por la aplicación de una determinada ley y un procedimiento".

"Por eso defiendo la honestidad de Chaves y de Griñán y no me tiembla el pulso en hacerlo", ha remarcado.

Los dos expresidentes están acusados de un delito de prevaricación administrativa en el caso de los ERE fraudulentos, aunque a Griñán también se le imputa otro de malversación.

Sobre el posible impacto electoral que este asunto pueda tener en su partido, el presidente del Congreso ha confiado en que los votantes sepan diferenciar la actitud del PSOE y del PP ante las tramas que le han afectado.

"Espero que la ciudadanía vea cómo el PSOE ha sido intransigente y muy contundente con sus casos de corrupción", ha dicho el exlehendakari tras recordar que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá sigue aforada o que "tuvieron que pasar meses" para que el PP prescindiera de Luis Bárcenas como tesorero.