Paco Marhuenda se pregunta por qué no pactar con Vox: "¿Pero Abascal quién es? ¿Es un atracador de bancos?"

El resultado de las elecciones en Extremadura del pasado domingo no ha facilitado las cosas a la líder regional del PP, María Guardiola, quien convocó las elecciones para no depender de Vox y, aunque ha ganado, ahora dependen aún más del partido de Santiago Abascal.

La situación para el PSOE es mucho peor porque su candidato, Miguel Ángel Gallardo, ha obtenido el peor resultado para su partido en la historia de la democracia, en una región en la que gobernaron durante 36 años. Precisamente el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, barón y peso pesado del socialismo durante todo ese tiempo propuso tras esta debacle que su partido facilitara el Gobierno de Guardiola con la abstención para evitar que dependa Vox.

Parece que desde Ferraz se desentienden de esta propuesta y dejan en manos del partido en Extremadura que decida si abstenerse o no. Así lo ha declarado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, aunque ha dado por hecho que el PP pactará con Vox.

Por su parte, Vox dice que están esperando "la llamada" del Partido Popular y de María Guardiola para negociar el nuevo Gobierno en Extremadura, pero avisa de que "el tablero en el cual se han de producir las conversaciones" si los populares "deciden llamarnos" es "muy diferente al del 2023", en referencia a que su formación ha duplicado sus escaños y por tanto harán valer su fuerza.

Por qué no se puede pactar con Abascal

Este situación de crisis política que está viviendo Extremadura se analiza en la tertulia de Más de uno como el anticipo de lo que está por suceder en el resto de convocatorias electorales que se avecinan en 2026.

En este contexto, Paco Marhuenda se revuelve contra los que rechazan que se pueda pactar con Vox. Entiende el director de La Razón que estamos asistiendo a un cambio de ciclo y que no hay que darle la espalda al hecho de que Vox es la tercera fuerza política en España.

Marhuenda no entiende que el Gobierno asuma con normalidad pactar con Bildu y con los independentistas y se oponga frontalmente a llegar a acuerdos con el partido de Santiago Abascal y se pregunta qué ha hecho en la vida el líder de Vox para ser estigmatizado de esa manera. "¿Es un atracador de bancos, es un terrorista?", se cuestiona y zanja después su reflexión apuntando que Vox no ha provocado ningún muerto mientras que Bildu sí porque "Otegi era el que aplaudía los asesinatos de ETA".