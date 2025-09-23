Paco Marhuenda explica por qué debe "desaparecer" el ministerio de Igualdad: "Todo es política de cosmética de izquierda pijoprogre"

El escándalo por los fallos en las pulseras antimaltrato sigue engordando y más después de que tanto el Poder Judicial como las víctimas hayan certificado los errores frente a las contradictorias explicaciones del Ministerio de Igualdad.

Esta situación ha granjeado críticas a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien insiste en que las pulseras "funcionan bien y salvan vidas" aunque no se puede garantizar al 100 % que, con un nuevo traslado de datos de los dispositivos Cometa ante un futuro cambio de la empresa que los gestione, no se produzcan errores.

"Tenemos ministerios cuya utilidad es absolutamente inexistente"

El asunto ha centrado parte de la tertulia de Más de uno en la que Paco Marhuenda se ha mostrado partidario de la desaparición del Ministerio de Igualdad. A su entender "lo importante no es que haya ministerio de igualdad sino que haya políticas de igualdad".

Entiende Marhuenda que "toda esta política de cosmética de la izquierda pijoprogre está muy bien", pero que "tenemos ministerios cuya utilidad es absolutamente inexistente".

Aprovecha Marhuenda para llamar la atención sobre el hecho de que Pedro Sánchez Sánchez viva "en el piso que le ha regalado su suegro" gracias a las saunas gays y critica que este gobierno todo lo centra en que "Ayuso mala, Mazón malo", pero nadie dimite.