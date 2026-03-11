Pablo Pombo ironiza con la falta de presupuestos: "Si te engañan una vez puede ser culpa del que engaña, pero si te engañan tres..."

La guerra de Irán, la subida del precio del barril de petróleo y, por ende, el de la gasolina y el de otros como la luz ha devuelto al primer plano del debate la falta de presupuestos en España. Cabe recordar que, debido a la falta de apoyo parlamentario, el Gobierno haprorrogado las cuentas del ejercicio 2023 por tercer año consecutivo, aunque ha prometido presentar unas cuentas nuevas antes de que termine el mes de marzo.

Así las cosas, el periodista Pablo Pombo ha ironizado en Por fin sobre esta cuestión y ha cargado, aunque no de forma explícita, contra los socios del Ejecutivo: "Si te engañan una vez puede ser culpa de quien te engaña, pero si te engañan tres...". Además, se ha mostrado "apenado" ante la propuesta de Moncloa de poner en manos del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, las negociaciones.

La falta de presupuestos atenta contra la Constitución y degrada nuestra democracia

"Ante una situación como esta, la propuesta del Gobierno consiste en abrir una ventanilla en Moncloa por la que se asome Bolaños y recoja los papelitos de los demás partidos", ha criticado, al tiempo que ha tachado la idea de "estafa para evadir responsabilidades" Responsabilidades, en este caso, "muy delicadas", porque tal y como ha recordado, los expertos han avisado de que el previo del barril de petróleo puede llegar a 150 euros.

Pablo Pombo se ha mostrado tajante ante la falta de presupuestos porque "atenta contra la Constitución y degrada nuestra democracia", una cuestión que se ha "agudizado" durante la legislatura, ha insistido. Considera que actuar bajo las cuentas de 2023 sitúa a España "en una posición de extrema debilidad y muy delicada".

La idea de crear algo similar a los pactos de Moncloa para "proteger a las clases medias"

El periodista también ha cargado contra la falta de transparencia por parte del Ejecutivo, y ha puesto de ejemplo el anuncio de los 1.300 millones del gasto para Defensa. "¿Qué hace que el presidente no está en el Parlamento explicando esto?", se ha preguntado. Cabe señalar que hasta el próximo 25 de marzo, Pedro Sánchez no va a comparecer en el Congreso para hablar sobre la guerra de Irán.

A su juicio, en una situación como esta, lo que Sánchez debería hacer en primer lugar es llamar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; después, comparecer y votar, si es necesario; y, en tercer lugar, convocar a todos los partidos y agentes sociales para "articular" algo similar a los pactos de Moncloa "para proteger a las clases medias, que están asustadas".

La Constitución establece en su artículo 134 que los presupuestos tienen un carácter anual y que el Gobierno debe presentar "los del ejercicio siguiente tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Además, defiende que si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día de ejercicio económico, se prorrogarán de forma automática los del año anterior. Si bien, no fija un límite de cuántas veces puede hacerse esto.