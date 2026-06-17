Pablo Pombo apunta a la "muerte civil" de Zapatero: "Poco a poco le veremos apartado de los actos del partido"

"La imagen es tan potente que va a ser lo que se va a quedar en la memoria colectiva", ha dicho el periodista Pablo Pombo sobre la vinculación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el caso Plus Ultra. "Es una crisis de imagen tan grave, una quiebra de confianza tan irreparable, que inevitablemente está suponiendo su muerte civil".

Estas declaraciones se producen horas después de que el expresidente haya declarado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en una sesión en la que ha negado que haya ejercido influencias para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros por parte del Gobierno en 2021.

"Es un hombre al que poco a poco le veremos apartado de los actos del partido", asegura Pombo. "No me imagino a Zapatero haciendo campaña electoral en las próximas generales. Ha pedido confianza y ha pedido tiempo". Pero el problema, sostiene, "es que quienes saben de tribunales dicen que el tiempo no juega a su favor, que podemos estar en el principio de algo que puede ser mucho mejor".

En este punto, el periodista habla del concepto "embrionario" e insiste: "Sin ser jurista, tengo la impresión de que su defensa está más orientada a las cuestiones de procedimiento que a disipar los indicios". Según sostiene, esto es algo que "conecta con la estrategia de defensa de quienes pertenecen al entorno inmediato del presidente del Gobierno y viven con la sombra de la corrupción".

Sin embargo, apunta "una diferencia sustancial". Para el periodista, "Zapatero no está sosteniendo el discurso de lawfare, no está haciendo daño a las instituciones" y es, por tanto, esa diferencia la que "contradice y perjudica a toda la lógica discursiva del sanchismo".

Lo que dice Zapatero

"En cualquier caso, el expresidente, el primero en democracia que ha declarado como imputado en una causa judicial, asegura que "la verdad se abrirá paso" y devolverá la confianza "a quien ahora duda". Así lo ha dicho en un comunicado tras la declaración ante el juez Calama. Este es el texto íntegro:

⁠Lo primero es darles las gracias a todos ustedes por la espera, y también a la ciudadanía. He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas.

Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza.

He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España.

⁠Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias".

El expresidente ha optado por no declarar acerca de las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros durante su declaración. Zapatero, que intentó sin éxito que la citación de este miércoles no abordara la pieza separada abierta por las joyas, ha pedido tiempo en el propio comunicado en el que afirma que hablará en un periodo breve de tiempo.