Pablo Iglesias, Rufián, Monedero, ministros: todos los que han defendido a Zapatero tras su imputación

La reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, ha provocado un terremoto político en España. La noticia ha desencadenado un aluvión de reacciones, entre las que destacan numerosos mensajes de respaldo al exmandatario socialista.

El núcleo socialista confía en la inocencia de Zapatero

Desde el núcleo del Gobierno y el PSOE, el mensaje ha sido de apoyo absoluto a la gestión del expresidente, subrayando la transparencia del rescate a la aerolínea durante la pandemia.

En el caso de la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha trasladado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un mensaje de "tranquilidad, confianza y respeto a la justicia".

También ha sostenido que los préstamos concedidos fueron "proyectos pulcros y transparentes, autorizados por la Comisión Europea y validados por el TJUE".

En esta misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha salido en defensa de Zapatero asegurando que "no es un corrupto" y destacando que fue "el único presidente que no ha tenido ningún ministro imputado".

Por su parte, Eduardo Madina, exdiputado socialista, ha reconocido que la noticia ha sido un "shock" para muchos compañeros del partido, aunque se mostró convencido de que el proceso judicial "va a demostrar perfectamente su inocencia, en la que yo creo".

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha sido más escueta en sus declaraciones, sentenciando que ella cree "en la Justicia" pero que también cree "en Zapatero".

Otros como Iglesias, Rufián o Monedero apuntan al "lawfare"

Por parte de figuras vinculadas a Podemos y al independentismo, han aprovechado la imputación de Zapatero para cargar contra lo que consideran un uso político de la justicia.

Pablo Iglesias, fundador de Podemos, ha sido uno de los primeros en reaccionar a esta noticia. También ha sido uno de los más contundentes al señalar la paradoja de la situación, lanzando un dardo directo al sistema: "que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político".

Una línea compartida por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, quien ha aprovechado la situación para atacar la selectividad de los tribunales al recordar los casos archivados de los expresidentes anteriormente mencionados. "Y resulta que Zapatero es el primer ex presidente imputado. ¡Venga ya!".

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha recurrido a su habitual ironía y al repaso histórico para cuestionar la decisión judicial. Mediante una "pregunta de examen" compartida en su red social X, el diputado independentista cuestionaba la actuación del juez: "Adivina a cuál acaba de imputar un juez a petición de Manos Limpias".

Carolina Bescansa ha señalado en el programa Por Fin de Onda Cero que el caso de Zapatero no le encaja en otros casos de "lawfare al que llevamos asistiendo los últimos 12 o 14 años". Confesó haber sentido "sobrecogimiento" ante la noticia, además de reconocer que "hay un daño reputacional que ya se ha infligido a Zapatero por el mero hecho de estar imputado".

Asimismo, la política fue tajante al señalar que "alguien que ha ejercido la responsabilidad y ha representado a España, tiene la obligación ante el pueblo español de dar explicaciones".

Por parte de Irene Montero, la exministra y eurodiputada ha calificado la imputación como una "actitud golpista de la derecha" que, según sostiene, "le tiene muchas ganas" al exgobernante socialista.