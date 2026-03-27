Montero traslada su confianza a Cuerpo y España y se despide emocionada del Gobierno: "Ha sido un honor"

La ya exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha despedido este viernes del Gobierno, trasladando que ha sido un "honor" haber prestado durante estos casi ocho años un servicio al país como miembro del Ejecutivo y reafirmando su confianza en sus sucesores Carlos Cuerpo y Arcadi España, como vicepresidente primero y ministro de Hacienda, respectivamente.

Visiblemente emocionada, Montero ha entregado en el Ministerio de Hacienda las carteras a sus sucesores, ante su salida del Gobierno para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas que se celebran el próximo 17 de mayo.

"Quiero trasladar mi emoción, contenida siempre, porque es un honor haber estado durante todo este tiempo prestando un servicio a mi país", ha afirmado.

Confianza en Carlos Cuerpo y Arcadi España

Sobre su sucesor al frente de la Vicepresidencia Primera, Carlos Cuerpo, María Jesús Montero ha trasladado su "más absoluta de las confianzas". "Para la política también es un honor que personas sobradamente cualificadas, perfectamente preparadas, que podrían optar para estar en cualquier lugar, elijan llegar a la política en momentos que no son fáciles y hacerlo brindando lo mejor de su talento para que se pueda aprovechar el conjunto de nuestro país", ha puesto en valor la exvicepresidenta.

Asimismo, la ya exministra de Hacienda ha valorado de su sucesor al frente del Ministerio, Arcadi España, que es un compañero de batalla y ha asegurado que tiene todos los ingredientes que debe tener un ministro de Hacienda: empatía, inteligencia, capacidad negociadora y también capacidad de decir que no cuando llega el momento.

"Conoce muy bien la Hacienda Pública, conoce muy bien qué significa un modelo de financiación, una condonación de la deuda porque ha sido responsable de las cuentas públicas en una Comunidad como Valencia que tenía muchas dificultades", ha señalado.

Sobre esto, Montero espera que definitivamente se pueda sacar adelante el nuevo modelo de financiación autonómica, pendiente aún de aprobación por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el Consejo de Ministros y por las Cortes Generales.

Montero ha querido agradecer también a cada una de las personas que integran su equipo "su inteligencia, su conocimiento, el trabajo sin horas, la tenacidad. "Nunca he entendido mi forma de ejercer mi tarea pública sin mi equipo: Yo soy mi equipo", ha recalcado.