Mónica García apoya la propuesta de Iceta de repartir por España las obras del Prado

Mónica García, líder de Más Madrid y portavoz en la Asamblea autonómica, ha sido invitada este martes a un nuevo desayuno informativo de Nueva Economía Forum. En el coloquio, García se ha abierto a la propuesta lanzada por Miquel Iceta, ministro de Cultura, de repartir por España algunas obras de la colección del Museo del Prado, una de las más importantes del mundo, como iniciativa de descentralización y promoción del arte por el país.

"La descentralización mejorará la relación entre autonomías"

"Creo que si somos capaces de mirarnos todos dentro de un proyecto global en el que somos capaces de repartir y la Comunidad de Madrid empieza a ser una comunidad que está con y no contra el resto de comunidades, pues podemos empezar a trabajar sin que cada iniciativa sea una propuesta de ataque. Y, en ese sentido, creo que tenemos que mirar nuestro país desde arriba y habrá que estudiar cada iniciativa. Miremos con la lupa de la solidaridad y de la cohesión social. En ese sentido, cualquier iniciativa puede ser buena", ha señalado García en el NEF Online.

La portavoz de Más Madrid ha asegurado que la descentralización de algunos organismos e instituciones será positiva para la mejoría de la relación entre comunidades autónomas. "Puede haber organismos públicos que no necesariamente tengan que estar en Madrid, que se puedan transferir al resto de comunidades. No podemos estar hablando de la España vaciada y pensar que todas las instituciones y su centralización van a mejorar la convivencia con el resto de comunidades", afirmaba.

Un pulso a Ayuso

Acompañada y presentada por su colega de partido, Íñigo Errejón, quien la definía como "amiga" y "alternativa" a Ayuso, Mónica García ha tratado los temas que Más Madrid cree urgentes, como la necesidad de una reforma en sanidad o el asunto de los impuestos, cuyas bajadas se traducen en ir a la cola en servicios públicos.

García hacía balance de su partido este año y aseguraba que son una fuerza "contundente" y "constructiva" que "huye del zasca estéril". Frente al ambiente de crispación que se vive en la Asamblea de Madrid, la portavoz de Más Madrid destacaba "la gran antipolítica que se está haciendo en la Comunidad de Madrid" y que resalta cuan "desconectada" está esta "de la realidad del siglo XXI".

Para sorpresa de muchos, Mónica García afirmaba que "es el momento de que Ayuso gobierne, de eso no hay ninguna duda", pero matizaba que tras los últimos movimientos vistos en política en cuestión de muy pocos años, el objetivo de su partido es "ganar en 2023". "Creo que hay que reconocer que la señora Ayuso tuvo un victoria absolutamente inapelable y que es muy buena en lo suyo, lo que tenemos que lamentar es que lo suyo no es ni el Gobierno ni la política ni el cuidado de los madrileños y las madrileñas, ni incendiar la política y luego vender su humo. Yo reconozco que la señora Ayuso es inmejorable, es una crack en el pan y circo [...] El problema es que al Partido Popular y a la señora Ayuso no les gusta la política, les gusta el poder", comentaba García.