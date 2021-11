Mónica García: "El acto de Valencia no fue el comienzo de nada"

La líder de Más Madrid y de la oposición en el Parlamento madrileño, Mónica García, ha asegurado en 'Más de uno' que el acto celebrado en Valencia este sábado junto a las líderes políticas, Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau y Fátima Hamed, "no es el comienzo de nada y explica que "fuimos a reivindicar otro tipo de política, que es capaz de dialogar entre diferentes, que no grita y que se ocupa de las cosas pequeñas".

Sobre en qué consiste el proyecto de país del que habló la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que "a lo largo del acto, de lo que estuvimos hablando es de hacer otro tipo de política y diferenciar lo que nosotras consideramos que es hacer política y que es electoralismo". Recalca que "en el acto no es que empezara nada, es que se constataba que queremos hacer una política más sosegada y que no está siempre gritando".

¿Representaban a Irene Montero e Ione Belarra?

Mónica defiende que Mónica Oltra, Yolanda Díaz y Ada Colau son tres referentes de "otro tipo de política" y sobre si las cinco que estaban allí representaban a Irene Montero e Ione Belarra, que no estaban, dice que "en ese acto estábamos representadas las mujeres que venimos de diferentes territorios y que representamos diferentes niveles: política estatal, municipal, autonómica...". Concluye diciendo que "no estamos todas las que somos pero sí éramos todas las que estábamos".

Sobre por qué no estaban invitadas Irene Montero e Ione Belarra, la líder de Más Madrid dice que no lo sabe y que "era un acto diverso, abierto" y que "habrá más actos y yo no le daría tanta importancia".

yo deseo que Íñigo Errejón sea todo lo que pueda ser

En cuanto a qué le pareció el acto a Íñigo Errejón y si desea que sea presidente del Gobierno, García afirma que "yo deseo que Íñigo Errejón sea todo lo que pueda ser" y que "estaba orgulloso de este acto y es una de las personas que encarna esa manera de hacer política que nosotras defendimos".

Por otro lado, sobre si se ve como la precursora del fenómeno Yolanda Días, dice que "soy la precursora de Mónica García y Más Madrid". "No sé si soy precursora de nada pero soy de la línea que reconcilia a la gente con la política", comenta.

Por último, sobre si está dispuesta a sumarse a una plataforma de izquierda liderada por Yolanda Díaz en unas próximas elecciones generales, asegura que va a trabajar para que la Comunidad de Madrid tenga un gobierno alternativo dentro de dos años y en los que ella va a hablar de Madrid.