Moncloa coordina una respuesta a Ábalos mientras Sánchez guarda silencio: "La prisión es dura"

Pedro Sánchez sigue sin referirse en público a la encarcelación de José Luis Ábalos y a la estrategia de ataques que ha iniciado el que fuera su número 2 en el partido.

El peso de la respuesta lo están llevando diferentes ministros. Moncloa ha unificado un mensaje para gestionar las acusaciones lanzadas por el exministro y por Koldo García desde su ingreso en prisión, mientras el presidente del Gobierno ha mantenido un absoluto silencio sobre el encarcelamiento de su antiguo colaborador de máxima confianza.

En los diferentes mensajes de miembros del Ejecutivo, el discurso se centra en la "tolerancia cero" contra la corrupción, la "transparencia total" y en desvincular al Ejecutivo y a Sánchez de cualquier responsabilidad en el caso.

Sánchez guarda silencio

Este lunes, por primera vez desde que Ábalos y García han ingresado en la cárcel, Pedro Sánchez presidió la reunión de la dirección de su partido. Según fuentes socialistas, Sánchez no hizo una sola referencia al ingreso en prisión de Ábalos ni a las acusaciones que el exministro ha lanzado contra Begoña Gómez, pareja del presidente, por un presunto papel en el rescate de la aerolínea Air Europa.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha vuelto a marcar distancia con el exsecretario de Organización.

"No nos vamos a dejar chantajear por nadie. Tolerancia cero, transparencia total y no vamos a perder ni un minuto más desmintiendo falsedades de alguien que dice que él me ha dicho, que me ha dicho que lo tuitea, que no sabemos quién tuitea ni deja de tuitear", ha aseverado Mínguez, recordando que Ábalos ha dejado de ser miembro del PSOE "hace 22 meses".

Ministros apelan a la "dureza" de la cárcel

Varios ministros del Gobierno han reforzado la línea defensiva de Moncloa. Ministras como Margarita Robles, Isabel Rodríguez y Mónica García han enmarcado las declaraciones de Ábalos y Koldo García en la "delicada situación personal" que atraviesan.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apelado a la difícil situación penitenciaria al ser preguntada por las acusaciones del exministro.

"Es normal, la prisión es muy dura y cada uno tiene derecho a defenderse como quiera y como pueda", ha defendido Robles, aunque ha añadido que "a la Justicia, en un caso con unos delitos como los que se imputan al señor Ábalos es muy difícil engañarle".

Por su parte, la ministra Mónica García ha opinado que las acusaciones podrían ser parte de la estrategia legal de la defensa: "Supongo que también tendrán una línea de defensa que estará en intentar echar balones fuera e intentar culpabilizar al otro".

En Moncloa aseguran que, aunque el asunto molesta, no temen que salgan nuevas informaciones y dan por hecho que estas saldrán. Sin embargo, insisten en que no hay nada que pueda comprometer ni a Sánchez ni al Gobierno y que el daño electoral del caso ya se ha producido en su día, dando el asunto por "amortizado".