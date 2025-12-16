La ministra de Igualdad se muestra "muy orgullosa" de la reacción del PSOE a las denuncias de acoso sexual: "Ha sido ejemplar"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que está "orgullosa" del PSOE y de las mujeres del partido tras la semana crítica que han vivido los socialistas por el goteo de denuncias de acoso sexual: "Las acciones han sido muy sostenidas y me generan muchísimo orgullo", ha sentenciado.

Redondo ha puesto el foco en la manera de actuar del Partido Socialista, porque al hablar de machismo "no se trata de perfiles, se trata de acciones" ha dejado claro. Aunque "el machismo no es exclusivo del PSOE, la forma de hacerle frente sí ha sido ejemplar". Aunque ha señalado que "no creo que se trate de protagonismos", es "probable" que en otros partidos ocurran estas situaciones, pero las mujeres no tengan "facilidad" para denunciar.

Que en un partido como el PSOE se alce la voz y se diga hasta aquí, es para sentirme muy orgullosa

Así las cosas, ha puesto en valor los protocolos antiacoso, algo que ya han reiterado otros miembros del Ejecutivo, como la portavoz Pilar Alegría, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance del año. Redondo ha defendido que en el PSOE "las mujeres alzan la voz y no se cuestiona", porque además hay "una presunción de veracidad de que lo se dice es real".

La ministra ha asegurado que ha estado "en todo momento" en contacto "permanente" con las mujeres del partido y con las comisiones que se han reunido a lo largo de este tiempo. "Que en un partido como el PSOE se alce la voz y se diga hasta aquí, basta ya de conductas machistas, de acoso a las mujeres, y que se crea y no se cuestione a las mujeres, es para sentirme muy orgullosa", ha añadido.

Las mujeres de mi partido han hecho una excelente labor

Igualmente, ha lamentado que la "cultura machista, ancestral y secular" siga instalada en la sociedad, pero confía en que "poco a poco" vaya cediendo. Por eso, ha puesto en valor la actitud de las mujeres que han denunciado, porque están "abriendo camino" y han hecho, a su juicio, "una excelente labor".

Además, ha recordado que el PSOE abandera "toda" la lucha contra el machismo y la violencia de género y ha asegurado que "en cuestiones de feminismo y en cuestiones de igualdad" van "por delante y abriendo camino". Y ha cargado contra el PP porque "no es quién para dar lecciones al PSOE, cuando sabe Dios lo que tienen dentro y cuando, además, es un partido que sistemáticamente ha negado todos los avances en materia de igualdad".

"Todas las mujeres de este país sabemos quién es el partido que ha estado siempre liderando y abanderando las políticas de igualdad", ha insistido Redondo, que ha rechazado "lecciones de un partido que ahora mismo está blanqueando el negacionismo de Vox y que se ha convertido en prácticamente el palmero de un partido negacionista que lo único que quiere es retroceder a momentos de la dictadura franquista en materia de igualdad".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el balance del año, que adelantó unos días en comparación a anteriores veces, presumió de la contundencia y transparencia con la que el partido ha tratado los casos de acoso. Sánchez insistió en que desde el partido tomaron acciones desde el primer momento y reconoció un fallo en una de las denuncias que ya está solventado.