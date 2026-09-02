Miles de personas inundan las calles de toda España en apoyo a Ceuta: "Su soberanía no se cuestiona"

Miles de personas han salido a las calles con motivo de las movilizaciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de apoyo a Ceuta por la situación que atraviesa desde la crisis migratoria del pasado 30 de julio.

En la ciudad autónoma, más de 25.000 personas han salido a las calles, según los organizadores, en una manifestación que, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', ha culminado con la lectura del manifiesto 'Ceuta somos todos' en el Palacio Autonómico, donde cuatro jóvenes en representación de las cuatro comunidades religiosas de la ciudad -cristiana, musulmana, hindú y hebrea- han salido a leerlo.

"Ceuta eres y serás siempre España", han proclamado los cuatro jóvenes durante la lectura, en la que han defendido que la ciudad autónoma es "una parte irrenunciable de España", que su soberanía "no se cuestiona" y que la integridad territorial del país "no se negocia". En la manifestación, que ha coincidido con el Día de Ceuta, los participantes portaban banderas de España y de la ciudad autónoma y han gritado consignas como "¡Un caballa nunca se rinde!" o "¡Ceuta unida jamás será vencida!" durante el recorrido.

El manifiesto también señala que lo ocurrido "no es un problema migratorio" y exige una respuesta de Estado, así como un refuerzo de los medios en Ceuta, garantizar la seguridad y el control de la frontera y el retorno efectivo y con garantías de quienes llegaron ilegalmente y permanecen en la ciudad.

Otras manifestaciones por toda España

En Madrid, 50.000 personas según la delegación del Gobierno, y 150.000 personas según el Ayuntamiento, han llenado la plaza de Cibeles en apoyo a la ciudad autónoma. Al término de la concentración, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha leído el manifiesto acordado con la FEMP desde el balcón del Ayuntamiento, del que colgaba una pancarta con el lema "Madrid con Ceuta".

En Barcelona, por su parte, dos concentraciones de signo contrario han coincidido en la plaza Sant Jaume de Barcelona, separadas por un amplio dispositivo policial. A las 19:00 horas, la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme había convocado una concentración en la plaza Sant Jaume, bajo el lema "No al racismo. Ni en Ceuta, ni en ninguna parte. Ninguna persona es ilegal".

A las 20:00 horas, en la misma plaza, se ha iniciado la concentración previamente convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, a la que han acudido representantes de PP y Vox, que han lamentado la ausencia del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y del president de la Generalitat, Salvador Illa.

En Castilla y León, alrededor de 70.000 personas, según datos de las policías locales, ayuntamientos y subdelegaciones del Gobierno, se han concentrado en las capitales de las nueve provincias de la comunidad. En la concentración de Segovia ha estado presente Borja Sémper, el portavoz nacional del PP.

Andalucía (160.000 personas en toda la comunidad), Navarra, País Vasco (3.000 personas) Baleares , Canarias, Galicia, Murcia... En todos estos lugares, miles de personas han salido a las calles en un día que pasará a la historia.

Cánticos contra Pedro Sánchez

Si ha habido un grito que se ha coreado con fuerza en todas las manifestaciones, ha sido el que exige la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de insultos hacia su persona. En Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de estar "más cerca de Marruecos que del conjunto de España".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido la dimisión del gobierno en declaraciones a los medios porque ha abandonado "no solo a los ceutís, a España entera, ante los ojos del mundo". Díaz Ayuso ha dicho que el Gobierno va a "estallar, porque tanta mentira, tanta desconexión, tanta impunidad, al final pesan", y considera que la crisis de Ceuta "les ha venido tan grande que este gobierno debería dimitir urgentemente".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llamado "traidor" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "estar al servicio como lacayo" de Marruecos y ha instado a "estar todos unidos en contra de este Gobierno que ha traicionado a los españoles" y ha considerado que "es evidente que el Gobierno miente".