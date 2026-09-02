El informe policial sobre la entrada masiva a Ceuta señala una "violación masiva de la soberanía territorial de España" con objetivos "diferentes" a los migratorios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el informe elaborado por la Policía Nacional sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta no atribuye a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos la planificación ni la ejecución de lo sucedido durante los días 30 y 31 de julio.

Si bien, tal y como ha contado la periodista Eva Llamazares, este informe, al que ha tenido acceso Onda Cero, aunque no dice esa frase literalmente, "¿qué otra conclusión se puede extraer de otros datos demoledores?" Del informe, que cuenta con 55 páginas, se pueden extraer varias conclusiones.

El objetivo era eliminar la capacidad de respuesta de España

El informe habla de una "violación masiva de la soberanía territorial de España", punto que va a leer con atención la magistrada María Tardón, que debe determinar la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, basándose precisamente en este tipo de criterios de si hubo un posible ataque orquestado a la integridad territorial o contra la seguridad frente al ministerio de Marlaska.

También se indica que hubo una "dirección estratégica y operacional" de un proceso predefinido con "objetivos diferentes a los migratorios". Según el informe, se facilitaron traslados de los migrantes "a tramos concretos y simultáneos", hubo un guiado "activo" de la masa por parte de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos y hubo una alerta a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla sobre "riesgo extremo" de entradas a nado.

Esto se suma a una especialización "de alto nivel" en tareas o funciones que no son propias de las redes mafiosas conocidas por la policía. La operación se habría gestado en varias fases, primero agentes uniformados de la Gendarmería marroquí y otros de paisano facilitaron traslados simultáneos de la masa a tramos concretos y por perfiles. El informe también señala una "planificación táctica" que buscaría el colapso del sistema de gestión fronteriza de manera muy concreta.

Según ha contado Llamazares, en esta planificación táctica se distingue la fase del colapso de la gestión fronteriza con entradas a nado de jóvenes equipados. Después, se produjo el colapso de la zona intermedia entre la frontera y la playa y se produjo una "apertura de puertas", que habría dado paso a la segunda fase, cuando entró la marabunta de personas vulnerables y familias sin equipamiento.

De esta manera, con esta "apertura de puertas", el objetivo pasó a ser "eliminar" la capacidad de respuesta por parte de España.

En España, al final, consigues papeles

En el informe también hay imágenes y fotos que prueban estas conclusiones. Además, también se hace referencia a los mensajes virales compartidos durante los días previos, como "¡Nos leemos! El 30 de julio vamos a lanzar un ataque contra Ceuta", "El día 30, chicos, nos estamos agrupando para salir, queremos avanzar en grupos de 10", lo que demuestra que no fue algo espontáneo.

Según la periodista de Onda Cero, a partir del día 30 estos mensajes se intercalan con invitaciones para no marcharse de Ceuta, tales como "en cuanto pises Ceuta, di que no puedes volver a Marruecos por problemas políticos" o "el que sabe lo que es esto, no se deja volver". Estos mensajes "falsos", "simplificadores", "directos" y "de gran alcance" se viralizan teniendo en cuenta, además, los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo y del proceso de regularización de migrantes: "En España, al final, consigues papeles".

Permisividad de los agentes

Además, el informe hace referencia en varias ocasiones a la "total permisividad" de las Fuerzas de Seguridad Marroquíes y un "guiado activo de la masa" hacia Ceuta, dando "indicaciones a las personas que cruzan irregularmente la frontera".

Incluso se habla de entrevistas a los migrantes, quienes relataban "de forma prácticamente unánime" que los agentes marroquíes "no solo permanecían en actitud pasiva ante los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos".

Al mismo tiempo, tras la visualización de los vídeos difundidos por los medios de comunicación o disponibles en "fuentes abiertas", la Policía señala que "se observa claramente" a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos como "sujetos activos" en esta entrada masiva que, remarcan, no fue "un hecho aislado" ni "por generación espontánea", sino que requiere un nivel de planificación "muy alto".