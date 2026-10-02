Más de 4.000 viviendas salen de la oferta de alquiler en tres días coincidiendo con los nuevos decretos de vivienda

El Observatorio del Alquiler detecta una caída cercana al 4% respecto a la trayectoria prevista, aunque advierte de que todavía no puede atribuirla directamente a los cambios regulatorios.

Los primeros efectos de los dos reales decretos del Gobierno sobre la vivienda se han empezado a notar antes incluso de su votación en el Congreso de los Diputados.

Así lo refleja el Observatorio del Alquiler que cifra en 4.290 las viviendas que han desaparecido de la oferta publicada entre el 28 y el 30 de septiembre respecto a la trayectoria que cabría esperar atendiendo a la media anterior.

La cifra supone una desviación cercana al 4% y se produce coincidiendo con el anuncio y aprobación de los reales decretos ley 26/2026 y 27/2026, que este viernes afrontan su votación en el Congreso.

Sin embargo, el Observatorio señala que en este punto no se puede atribuir toda la caída a las nuevas medidas, aunque matiza que la velocidad e intensidad del movimiento son "inusuales. Invita eso sí, a seguir la evolución del mercado las próximas semanas para establecer una relación causal clara.

Propietarios que paralizan operaciones

La misma entidad señala que ha recibido información de agentes inmobiliarios que aseguran que algunos propietarios han paralizado operaciones, aplazado las citas para firmar o retrasando sus decisiones hasta que se concozca más profundamente el impacto que pueden tener los decretos en los pequeños propietarios.

Es una "reacción de cautela ante la incertidumbre regulatoria", subrayan, aunque de nuevo inciden en que no le es posible determinar qué parte de la reducción de oferta responde directamente a decisiones de los propietarios y cuál puede obedecer a otros movimientos habituales del mercado.

120.000 viviendas menos desde 2023

Lo cierto es que este aumento puntual se enmarca en una tendencia global. Según las estimaciones del Observatorio, desde 2023 más de 120.000 viviendas han dejado de formar parte de la oferta de alquiler residencial. Un periodo marcado por la Ley por el Derecho a la Vivienda, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y otros cambios regulatorios.

Este "inusual" movimiento del mercado se produce a pocas horas de que el Congreso vote los dos decretos de vivienda.

El primero incluye, entre otras medidas, la prórroga extraordinaria de determinados contratos, los nuevos límites a los alquileres temporales y por habitaciones y medidas fiscales.

El segundo modifica el régimen de renovación de los contratos de vivienda habitual. La votación determinará este viernes si ambos textos continúan en vigor.