Marta García Aller señala el golpe para el bipartidismo en las elecciones de Aragón: "A ver qué piden ahora los de Abascal"

PP y PSOE hacen con los resultados electorales lo mismo que con sus escándalos de acoso sexual. Prefieren hablar del problema del otro. El PP celebra el hundimiento del PSOE y el PSOE celebra que el pinchazo del PP, que ha perdido dos escaños a pesar de la victoria. Y, entre tanto, Vox duplica sus escaños en Aragón. Pasa de 7 a 14. Sigue siendo tercera fuerza pero cada vez más fuerte. A cuatro escaños del PSOE.

El PP ha ganado las elecciones aragonesas, sí. Pero su adelanto electoral no le hace depender menos de Vox, que era su objetivo, sino más. A ver qué le piden ahora los de Abascal. Y el PSOE esperaba reflotar tras el batacazo extremeño, pero sigue hundiéndose. Lo más parecido a una noticia es que iguala su suelo de 18 escaños. Nada que celebrar.

Como ninguno hace autocrítica, vamos a ayudarles. El PSOE creyó que poner a una ministra del Gobierno, portavoz del sanchismo, sería una buena idea. Bueno, más que el PSOE lo creyó Moncloa. Tanto da. ¿El resultado? No solo pierde las elecciones, también la estrategia de poner al núcleo duro del presidente Sánchez al frente de sus territorios.

Y dice poco del futuro electoral del PSOE que cambiar un candidato imputado por una ministra no mejore nada la situación. Tampoco funciona, como no funcionó en Extremadura, presumir de ser el dique de la ultraderecha si Vox duplica resultados. Menudo dique, presidente.

Y luego está lo del PP. Con su estrategia errática frente a Vox. Combinar el Aragón va bien con España va mal no ha cuajado. Y sintiéndose huérfano como está buena parte del PSOE de Lambán, el PP en vez de ir al socialismo moderado a pescar votos, cerró campaña con Vito Quiles… ¿Para qué? ¿Para pescar a la derecha de la ultraderecha? Eso no le quita votos a Vox, lo naturaliza.

Tiene razón Azcón en que el PSOE se hunde. Y tiene razón Alegría en que el PP es más rehén de la ultraderecha tras adelantar las elecciones. Vox celebra ambas cosas.

¿Moraleja?

Los estrategas del bipartidismo

tienen motivos para el nerviosismo