Marta García Aller, tras las novedades en el caso Leire: "Empieza a haber tantos imputados nuevos que ya llegan de veinte en veinte"

Empieza a haber tantos imputados nuevos que ya llegan de veinte en veinte. El juez Pedraz ha imputado a 25 personas por el caso de los amaños de contratos de la SEPI. El caso salpica de nuevo al Gobierno porque entre los nuevos imputados se encuentra nada menos que la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Otro cargo de confianza. Uno que manejaba miles de millones de dinero público en rescates, entre otros, los de Tubos Reunidos, Air Europa y Plus Ultra.

El Gobierno dice que aquí tampoco hay ninguna irregularidad, que los rescates sirvieron para salvar empleos. Lo que el juez investiga es si además hubo información reservada y comisiones millonarias.

Cada vez que el Gobierno dice que no hay ninguna irregularidad surge inevitablemente la pregunta: ¿y cómo lo sabe? ¿cómo sabes que esta vez no hay ninguna irregularidad en la gestión de la SEPI, pese al criterio del juez, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, si de tantas irregularidades anteriores que se van probando tu mejor defensa es que no te enteraste de nada?

En realidad, todo lleva al mismo sitio. A Leire Díez. Era la fontanera del PSOE la que tenía un chat grupal llamado "Hirurok". Lo usaba para comunicarse con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxón Alonso, el socio de Servinabar con Santos Cerdán. Otra vez Santos Cerdán que, de esto, tampoco habla en su libro. Como con tanto imputado nuevo y tanto imputado repe es fácil perderse, viene bien un nombre en clave: hirouk. En euskera, nosotros tres.

Pues estos tres tenían presuntamente una trama que influía en rescates de la SEPI a empresas con amaños varios e influía en la presidenta de la SEPI. Y entre las empresas para cobrar las comisiones ilegales estaría Servinabar. Eso conecta la trama SEPI con el caso Koldo. Todo lleva al mismo sitio.

El Gobierno dice que aquí tampoco hay ninguna irregularidad. Claro, que también lo decía antes con Cerdán y con Leire y con las joyas de Zapatero. Bueno, con las joyas de Zapatero lo sigue diciendo. A ver qué dice Hacienda.

¿Moraleja?

Otros veintipico imputados,

en el Gobierno ya se han acostumbrado