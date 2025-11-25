Marta García Aller, sobre el nombramiento de Teresa Peramato: “Se apuntan mujeres a cargos en momentos de extremo desastre”

El Gobierno ha anunciado que Teresa Peramato, fiscal progresista experta en la lucha contra la violencia de género, será la sucesora de Álvaro García Ortiz, tras la renuncia de éste después de que el Supremo le condenara a dos años de inhabilitación para el cargo por revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La designación de Peramato llega en un momento de crisis para la institución de la Fiscalía General del Estado, muy cuestionada durante los últimos años y tras el empeño de García Ortiz en permanecer en el cargo durante el juicio contra él. Precisamente, asociaciones de jueces y fiscales han emplazado a Teresa Peramato a trabajar para "recuperar la imagen" de "imparcialidad" de la institución, devolviéndole "el prestigio perdido" en estos últimos años.

En 'Más de uno', Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha alertado de que el afán político por "ideologizar" a la Fiscalía "no hace bien a nadie", en respuesta a la insistencia por parte del gobierno de destacar la ideología "netamente progresista" de su candidata, y puede provocar que la sociedad se aparte de un Ministerio Público que considera que actúa por razones políticas.

Peramato llega a la FGE en un momento de extremo desastre

Peramato tendrá que ponerse al frente de la Fiscalía en este difícil contexto y se convierte así en un nuevo ejemplo de lo que se denomina 'acantilado de cristal', colocar a mujeres en puestos de liderazgo en el peor momento de la entidad a liderar. En la tertulia de 'Más de uno', Marta García Aller hacía referencia a esto al destacar que "a menudo se apuntan mujeres a cargos en momentos de extremo desastre".

García Aller ha apuntado lo que le contó a Carlos Alsina la semana pasada la exsecretaria de Estado de Seguridad y diputada socialista, Ana Botella (quién denunció conductas hostiles de Ábalos y Cerdán con las mujeres del PSOE) para desear que "no suceda" que se utilice a las mujeres para la foto y luego, aparte de dejarles un duro y difícil papel por delante, se las deje salir para que las sustituya otro".

Otro ejemplo reciente de nombramientos a mujeres en cargos para hacer frente a una grave dificultad lo tenemos en Rebeca Torró, a la que Pedro Sánchez nombró secretaria de Organización del PSOE después de descubrirse que sus dos antecesores en el puesto, José Luis Ábalos y Santos Cerdán estaban implicados en la trama del caso Koldo.