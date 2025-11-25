Quién es Teresa Peramato, fiscal progresista con una amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género

Teresa Peramato es una de las fiscales con una carrera consolidada y con una gran reputación dentro de la carrera fiscal.

Peramato (Salamanca, 1962) cuenta con más de 35 años de experiencia en la carrera fiscal y desde enero de 2025 ocupa el cargo de Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo.

Además es fiscal de Sala delegada para la protección y tutela de las víctimas de procesos penales y cuenta con una amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género.

Impulsora de la especialización judicial en violencia de género

De hecho es una de las impulsoras de la especialización judicial en violencia de género y 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y también fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007).

Peramato ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Impulsó la lucha contra la violencia vicaria

Además, fue impulsora de una penalización específica para los agresoras machistas contra sus hijos y realizó una firme defensa de la ley 'solo sí es sí' a pesar de la polémica por las rebajas de condena de agresores sexuales que obligó posteriormente a la modificación de la norma.

Unión progresista de fiscales

El Gobierno ha vuelto a elegir para el cargo de fiscal general del Estado a un fiscal de la Unión progresista de fiscales, de la que Peramato fue presidenta. De hecho, es el cuarto nombramiento de esta asociación de corte progresista. Antes ya fueron nombrados Dolores Delgado, María José Segarra y Álvaro García Ortiz.

A la nueva fiscal general la describen como una persona con carácter firme, que sabe mandar y destacan su oratoria y excelencia jurídica.

Siguientes pasos de su nombramiento

Tras la propuesta del Gobierno al Consejo de Ministros, el Consejo General del Poder Judicial tiene que emitir un informe, pero no es vinculante.

En el caso de Teresa Peramato, se espera que el informe que emita el CGPJ sí sea favorable al nombramiento, no como ocurrió con Álvaro García Ortiz.

Feijóo exigía que el nuevo fiscal cuente con el aval del CGPJ

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió este lunes a Pedro Sánchez, que el nuevo fiscal general del Estado cuente con "el aval" del Consejo General del Poder Judicial y sea un jurista de "reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y no haya desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años.

En este caso, Teresa Peramato cuenta con más de 35 años de experiencia en la carrera fiscal y no ha ocupado cargos políticos.

Renuncia del fiscal general

El fiscal general del Estado ha presentado este lunes su renuncia al Gobierno después de que el pasado 20 de noviembre fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.