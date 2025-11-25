Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales: "De inicio, nada que objetar sobre Teresa Peramato; tampoco lo teníamos de García Ortiz"

Carlos Alsina ha conversado este martes con Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, sobre el posible nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general en sustitución de García Ortiz. Deseux ha señalado que su asociación no se ha reunido para tratar su nombramiento, y que no considera una cuestión "necesaria" puesto que no está dentro de sus competencias.

Ha asegurado que la conoce "desde el comienzo de sus andaduras", y también coincidió con ella cuando era presidente de la Unión Progresista de Fiscales,"de inicio no tengo nada que objetar, es una profesional con una trayectoria y brillante". No obstante, ha señalado que habrá que estar pendiente de como ejercerá su cargo, algo que también le ocurrió con la figura de García Ortiz del que guardaba una visión positiva y cambió de opinión cuando se inició la investigación contra él.

Ha señalado que normalmente el informe de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial tiene un carácter exclusivamente formal, de manera excepcional se posicionó en contra del nombramiento de García Ortiz por una serie de nombramientos fallidos nombrados por él, en este caso no concurre ninguna circunstancia para que se decante en contra de su idoneidad.

Alerta sobre la politización de la Fiscalía

Alsina le ha preguntado por el posible impacto que puede tener en la figura de Peramato la marcada postura del Gobierno, cuyos representantes han asegurado en numerosas ocasiones que buscaba un perfil "netamente progresista". La fiscal ha señalado"estamos por un mal camino". "Los fiscales somos imparciales, la ideología se queda en casa, el interés político de ideologizar a la fiscalía no hace bien a nadie", ha destacado para alertar de cómo esta parcialidad puede llevar a que la sociedad pueda distanciarse de la institución.

Ha señalado que el momento en el giro se produjo cuando Pedro Sánchez reivindicó el control de la Fiscalía General en una entrevista, para finalizar ha asegurado que "cada uno de los profesionales que asume ese cargo tiene que tener muy claro cuál es su posicionamiento y marcar las líneas, solo así se puede defender la imparcialidad propia y de la institución".