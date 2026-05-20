Marta García Aller critica el cambio de posición de Rufián respecto a la imputación de Zapatero: "Ha hecho un ridículo espantoso"

La tertulia de Más de uno ha seguido este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, marcada casi por completo por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y otras acusaciones relacionadas con la compañía de asesoría Análisis Relevante.

Durante el debate parlamentario, Gabriel Rufián ha reconocido sentirse "jodido" tras conocerse la noticia. "Si es verdad es una mierda y si es mentira es una mierda aún mayor", ha afirmado, para añadir que en cualquier caso la situación merece una respuesta por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los tertulianos han señalado que esta postura contrasta con la reacción inicial de Rufián al conocerse la imputación, cuando publicó un mensaje en redes sociales minimizando el proceso al considerar que procedía de una denuncia impulsada por la organización Manos Limpias.

El momento de Instagram perfecto

Para Marta García Aller, el portavoz de ERC "ha hecho un ridículo espantoso" al precipitarse en busca de "el momento de Instagram perfecto" nada más conocerse la noticia. Según la periodista, el dirigente independentista trató inicialmente de aplicar "la plantilla del procés" al caso de Zapatero, interpretándolo como un supuesto episodio de lawfare derivado de la relación del expresidente con Carles Puigdemont.

En opinión de García Aller, Rufián ha intentado rectificar este martes desplazando el discurso hacia una crítica más clásica de izquierdas dirigida a las élites políticas y económicas. "Hoy se muestra dolido y sobreactúa, pero ayer dejó claro que antepone la ideología y el oportunismo a cualquier otra consideración", ha señalado.

Ayer dejó claro que antepone la ideología y el oportunismo a cualquier otra consideración

Denuncia la "cacería judicial"

Sin embargo, el portavoz republicano ha insistido también en la existencia de una "cacería judicial" contra la izquierda y ha sostenido que este caso no existiría si Zapatero no fuese "un enorme activo electoral" para el PSOE. Además, ha afirmado que otros expresidentes merecerían más ser juzgados, mencionando directamente a Mariano Rajoy, José María Aznar y Felipe González.

Por su parte, Chema Crespo ha defendido que no se puede renunciar al derecho a opinar sobre las actuaciones judiciales. Frente a ello, García Aller ha respondido que un servidor público tiene una responsabilidad añadida de respeto institucional: "Siendo político tienes una responsabilidad mayor respecto a las instituciones".

Carlos Alsina también ha cuestionado la posición de Rufián y ha señalado que no puede actuar como un "atrapalotodo", sosteniendo simultáneamente que el auto judicial tiene contenido suficiente y que existe una persecución política. "Hay que ir caso por caso", ha afirmado. Según el periodista, la estrategia del dirigente republicano parece orientada a intentar abarcar todos los discursos posibles al mismo tiempo, planteando además una cuestión de fondo: quién decide qué procesos pueden considerarse lawfare y cuáles no.