Marlaska, al PP: "¿Saben dónde están sus puteros? En el armario, que es dónde les gusta estar"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido al Partido Popular tras las críticas a su formación por la respuesta a los casos de acoso sexual. En una intervención, el ministro se ha dirigido al diputado popular Carlos Miranda.

"Hablan de nuestros puteros, nuestros machistas... Están siempre fuera porque no lo permitimos. ¿Saben dónde están sus puteros, sus machistas y todos sus colectivos? En el armario, que es donde a ustedes les gusta estar, ocultarse y disfrutar", ha lanzado desde su escaño.

Marlaska ha defendido que el PSOE está actuando sin contemplaciones ante las denuncias conocidas en los últimos días e insinúa que la diferencia con el PP es que los socialistas no toleran comportamientos machistas dentro de sus filas. "Los que están, están siempre fuera", ha recalcado.

Ana Redondo saca pecho por la reacción del PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha respaldado públicamente la gestión del partido en una semana marcada por el goteo de dimisiones y denuncias internas. Asegura sentirse "orgullosa" del PSOE y de las mujeres socialistas por la forma en que se ha afrontado esta crisis. "Las acciones han sido muy sostenidas y me generan muchísimo orgullo", ha afirmado.

Nueva denuncia en Galicia contra un alcalde socialista

La jornada ha dejado una nueva denuncia interna en el PSOE gallego. Una militante ha acusado al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, de supuesto acoso laboral a través del canal interno del partido. La dirección provincial en Ourense ha citado al regidor a una reunión urgente.

Valcárcel figura entre los firmantes del manifiesto crítico contra la dirección del PSdeG por el caso de acoso sexual que acabó con la dimisión de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos. El texto, rubricado por unas 300 personas, reprocha a la dirección gallega su actuación en el caso de la militante Silvia Fraga.

La denuncia contra Valcárcel es la segunda en pocos días tras la presentada contra Tomé, que pasó de negarlo todo a abandonar sus cargos. Y se suma a una semana especialmente complicada para el PSOE, que ha visto dimitir al alcalde de Almussafes, Toni González, y al de Belalcázar, Francisco Luis Fernández. Además, la Ejecutiva Federal ha abierto un "expediente informativo" al exdiputado Javier Izquierdo, aunque no existe denuncia formal contra él.