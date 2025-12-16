Una militante del PSOE denuncia por acoso laboral al alcalde de Barbadás (Ourense): el partido le exige el acta

Una militante del PSOE ha denunciado a través del canal interno del partido al alcalde de Barbadás, un pueblo de Ourense, Xosé Carlos Valcárcel Doval, por supuesto acoso laboral. Según han indicado a EFE fuentes del partido, la dirección provincial ha convocado a Valcárcel a una reunión en torno a las 20:00 horas, cerrada a los medios de comunicación.

Cabe destacar que Valcárcel figura como firmante del manifiesto crítico con la dirección del PSdeG por el caso de acoso del exdirigente del PSOE de Lugo, José Tomé, y en apoyo a la compañera Silvia Fraga, impulsado por militantes y cargos socialistas gallegos. El documento lo han firmado unas 300 personas que reprochan la actuación de la dirección del PSdeG en el caso de la denuncia por acoso sexual contra Tomé.

Doble denuncia

Por su parte, el secretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Besteiro, ha informado en una rueda de prensa que ha exigido a Valcárcel que entregue su acta como regidor y diputado provincial. Según Besteiro, la militante ha interpuesto "una doble denuncia", porque trasladó la información tanto a la dirección provincial del PSOE de Ourense como al canal interno del partido.

En la denuncia, de la que no se conocen todavía muchos datos, la mujer señala haber sido víctima de acoso laboral como "represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal" hace unos meses. "Vamos a presionar con esta cuestión", ha sentenciado Besteiro al mismo tiempo que ha asegurado que van a reunirse para "depurar responsabilidades".

Segunda denuncia contra un miembro del PSOE de Galicia

La denuncia contra Valcárcel es la segunda que se produce contra un alto cargo del PSOE de Galicia después de la que una militante interpuso contra el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé. Al principio lo negó todo, pero finalmente dimitió.

Esta nueva denuncia llega tras una semana crítica para el PSOE, porque también tuvo que dimitir el alcalde de Almussafes, Toni González; el alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, y la Ejecutiva del PSOE le abrió un "expediente informativo, sin denuncia porque no la tenemos" a Javier Izquierdo.