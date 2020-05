Marlaska desvincula el cese de Pérez de los Cobos del informe del 8M

El ministro ha dicho que el cese de Diego Pérez de los Cobos se ha producido dentro de la remodelación del equipo director de la Guardia Civil y del "proyecto natural de sustitución del marco de las personas que forman el elemento de confianza de cualquier responsable político".

Sobre por qué perdió su confianza, el ministro ha asegurado que "no se trata de perderla o no" sino de "rodearse de las personas de mayor confianza". Ha dicho que el coronel "tiene un historial y currículum ejemplar, pero también es cierto que en la Guardia Civil hay personas que tienen currículos igual de excelentes".

Respecto a si conoce o tiene en su poder el informe sobre el 8M, asegura que no y aclara: "Después de más de 30 años como juez, he tenido muy claro cuál es la función del juez y de cualquier poder del Estado. Siendo yo ministro, ninguna de esas cuestiones que se planteen al respecto van a apartarme de mi camino y del equipo que he elegido para esta nueva etapa. Sé perfectamente cuál es la competencia de un ministro, de un juez y los conocimientos que ambos deben tener, y hay una palabra que no conjugaré nunca: injerencia".

Marlaska ha desvinculado así la decisión del informe de la Benemérita sobre la celebración del 8M días antes de declarar el estado de alarma, que señala a Fernando Simón y que ha provocado la citación como imputado del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco.

Marlaska ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros para anunciar que se ejecutará en los próximos meses el tercer y último tramo del proceso de equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos.

"Esto supone el desbloqueo de una partida de 247 millones de euros para el aumento de las nóminas de los integrantes de ambos cuerpos, que se hará efectivo en los próximos meses y tendrá efecto retroactivo a fecha 1 de enero de 2020", ha anunciado.

A preguntas de los periodistas, el ministro ha negado que esta medida tenga relación con la polémica por el cese de Pérez de los Cobos y la dimisión del 'número dos' de la Guardia Civil, Laurentino Ceña. Ha afirmado que es una medida que siempre ha tenido en mente el Gobierno y que si no lo han avisado antes de aprobarla ha sido "por prudencia": "Una medida así no se lleva a Consejo de Ministros en un día".

Asimismo, ha propuesto al general Pablo Salas -actual jefe de información de la Guardia Civil- nuevo director adjunto operativo (DAO), tras la dimisión de Laurentino Ceña. Marlaska ha afirmado que el ya exnúmero dos de la Guardia Civil se jubiló el pasado 23 de marzo, pero continuó en su cargo por la pandemia del coronavirus.

