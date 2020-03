Marlaska, sobre el 8M: "Hay una denuncia y tendrá su trámite, pero no es el momento de polemizar"

Al ser preguntado por la polémica sobre la celebración del 8M , Fernando Grande-Marlaska ha insistido en que en ese momento no había "ninguna circunstancia concreta ni objetiva para la suspensión de ningún acto público" por el coronavirus.

"NO HABÍA INDICACIONES PARA SUSPENDER LOS ACTOS"

El ministro del Interior ha hablado sobre la 'no' suspensión de la manifestación del 8M por el coronavirus: "En ese momento dado no había ninguna circunstancia concreta ni objetiva para la suspensión de ningún acto públicoo o manifestación como fue la del 8M".

"No había indicación objetiva de autoridades sanitarias que determinara la necesidad de suspender cualquier concentración pública. Llama la atención que se haga hincapié en un acto tan importante como el del 8M. Hubo más actos públicos, pero repito que no es el momento", ha añadido Marlaska.

Grande-Maslaska también ha hecho referencia a la denuncia presentada por la celebración de dicha manifestación: "Todos conocemos que hay una denuncia en un juzgado y tendrá el oportuno trámite, pero no es el momento de polemizar, y menos aún del evento de una relevancia del 8M".

Además, el jefe de Interior ha destacado que también hubo otros actos en el resto del país ese mismo día: "Hubo partidos de fútbol, por ejemplo. Las manifestaciones tuvieron lugar en zonas de España y hubo pluralidad de actos públicos ese día".

Ábalos dice que las obras no son obligatorias

José Luis Ábalos ha hablado sobre las obras y ha recalcado que los Ayuntamientos no están obligados a mantenerlas: "No hay obligatoriedad de mantener las obras. Los Ayuntamientos pueden suspender cualquier actividad no esencial, como jardinería".

