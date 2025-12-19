Mamen Mendizábal, sobre los votos robados en las elecciones de Extremadura: "Agitar la sombra del pucherazo es gravísimo. Es realmente poner en riesgo la democracia"

Las últimas jornadas de la campaña electoral en Extremadura se han visto empañadas por las declaraciones de la candidata del PP a la presidencia de la Junta. María Guardiola calificó como un "ataque a la democracia" el robo de una sucursal de Correos en la localidad de Fuente de Cantos (Badajoz), de la que se llevaron, además de 14.000 euros en efectivo, 124 votos por correo. Sin embargo, a las pocas horas la Guardia Civil determinó que se trataba de un asalto común de la 'Banda de la Radial', que había realizado algún asalto más en otros locales como un estanco y una tienda de móviles.

Mamen Mendizábal ha criticado la posición de Guardiola durante la tertulia de Más de uno, ha asegurado que no ha medido sus palabras en absoluto y pese a las declaraciones de la Guardia Civil en las que aseguraba que los autores del robo son la banda de la radial continúa en su posición. Además, ha señalado al presidente del PP, "no puedo entender que Feijóo se sume la sombra del pucherazo" ¿Qué estrategia tiene para la campaña nacional, aliarse con los líderes autonómicos en sus peores políticas?

Este mismo viernes, Guardiola se ha reafirmado en sus declaraciones y no ha desmentido su hipótesis del pucherazo: "Yo no sé cuál es el objetivo de un ladrón, lo que sé es que hay alguien que está robando en la oficina de Correos a tres días de unas elecciones el derecho a votar de los extremeños". Mendizábal le ha contestado con firmeza, "deje de levantar sombras en un proceso electoral, la democracia española no esté para tonterías".

Guadiola ha evitado los debates electorales

La periodista también ha cargado contra la ausencia de María Guardiola en los debates electorales de radio y televisión y las exigencias que ha impuesto para conceder entrevistas, siempre por teléfono y con tiempos muy ajustados. "Se olvida de lo importante que es la libertad de expresión en este país y la vocación de transparencia de un Gobierno". Ha tachado su decisión de no acudir como una falta de respeto a los medios de comunicación y los ciudadanos. "Lo mismo piensa que no hace falta porque va inflada en las encuestas", ha afirmado.

La Junta Electoral Provincial de Badajoz ya ha autorizado que los 124 afectados puedan volver a votar mediante la emisión de duplicados de la documentación electoral. Correos ha desplegado un dispositivo extraordinario para contactar con ellos de inmediato.